Apple'ın iPhone 17 serisiyle birlikte hayata geçireceği yeni iPhone 17 Air modelinin inceliği ve fiyatı ortaya çıktı.

Yakında iPhone Plus serisinin yerini alacak olan iPhone 17 Air, yalnızca tasarımıyla değil fiyatıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Gelen son raporlara göre bu yeni model sadece 6,25 mm kalınlığıyla Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olacak. Standart model iPhone 16’nın kalınlığının 7,8 mm olduğu düşünüldüğünde iPhone 17 Air’deki bu incelme oldukça çarpıcı.

iPhone 17 Air, Plus modeliyle aynı fiyatta olacak

Yeni iPhone 17 Air’in Apple’ın yakında üretimini durduracağı Plus modeliyle aynı fiyatlandırma politikasını izleyeceği söyleniyor. Bu da telefonun fiyatının yaklaşık 800 dolardan başlayacağı anlamına geliyor. İnceliği ve şıklığıyla estetiğe önem veren kullanıcıları hedefleyen yeni modelin, bazı özellikler açısından da diğer iPhone modellerine göre daha sadeliğe sahip olacağı düşünülüyor.

Apple’ın iPhone serisindeki Plus modelleri, satış performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve daha önceki iPhone mini serisinin yerini tam anlamıyla dolduramamıştı. iPhone 17 Air’in ise bu boşluğu doldurup estetiği ön planda tutarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi planlanıyor.

Samsung, Apple'ın hamlesine sessiz kalmayacak

Ayrıca raporlara göre Apple’ın bu hamlesine Samsung da yanıtsız kalmayacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan detaylara göre Samsung’un amiral gemisi serisine daha ince bir alternatif olarak tasarladığı Galaxy S25 Slim, iPhone 17 Air'in en büyük rakibi olacak.

Yeni Galaxy S25 Slim’in iPhone 17 Air ile neredeyse aynı kalınlıkta olacağı ve bu ay düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağı belirtiliyor.