Webtekno ekibi olarak 2024’te okuyup çok beğendiğimiz kitapları sizin için derledik.

2024 yılında burada size sunmak için yazdığımız içeriklerin yanı sıra bol bol okuma da yaptık elbette. “Bir şeyler okumak istiyorum ama ne okuyacağıma karar veremiyorum.” diyorsanız belki bizim okuduklarımız size fikir olur.

Listemizde 2024 yılında çıkan kitapların değil, 2024 yılında okuduğumuz kitaplar yer aldığını hatırlatmak isteriz. İşte favorilerimiz ve önerilerimiz, keyifli okumalar!

Bu içeriğin yazarı olarak torpil geçip ilk öneriyi yapmak istiyorum. 2024’te okuyup en çok beğendiğim kitap, Agatha Christie’nin “Doğu Ekspresinde Cinayet” oldu. Polisiye romanın öncüsü Agatha Christie’nın bu kitabını biliyor olabilirsiniz, hatta sonra filme de uyarlandı.

Konusu ise gece yarısından sonra artan şiddetli tipi yüzünden Doğu Ekspresi’nin artık yoluna devam edememesi ve ertesi sabah defalarca bıçaklanarak öldürülen Amerikalı yolcunun cesedinin bulunması; yolculardan Dedektif Hercule Poirot’nun cinayeti çözmeye çalışması etrafında dönüyor. Üstelik kitabın kimi yerlerinde İstanbul’a yer veriliyor.

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Özgün içerik ekibimizin emektarlarından Asya'nın 2024 yılında favori kitabı Ahmet Ümit'ten "Beyoğlu'nun En Güzel Abisi" olmuş. Epey ilgi çekici olan bu kitapta İstanbul Beyoğlu'nda işlenen bir cinayeti ve bu cinayetle ortaya çıkan toplumsal çatışmalar yer alıyor. Başkomiser Nevzat ve ekibi, kültürel ve sosyolojik arka plana sahip olan bu davayı çözmeye çalışırken Türkiye'nin toplumsal meselelerini de gözler önüne seriyor.

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İçerik yöneticimiz Deniz’in kitap önerisi; birçoğumuzun okuduğu veya okuma listesinde yer alan “Cesur Yeni Dünya”. Gelecekte geçen bir distopyayı konu alan, teknolojiyle kontrol edilen bir toplumda bireylerin doğumdan itibaren sınıflara ayrıldığı, duyguların bastırıldığı ve mutluluğun yapay yollarla sağlandığı bir dünyaya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz bu kitapta.

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Haber ekibimizden Emre, 2024 yılında okuduğu kitaplardan iki öneri yapıyor: “Ezbere Yaşayanlar” ve “Safsatalar Ansiklopedisi”. Ezbere Yaşayanlar; insanların gündelik yaşamda ezbere düşünce kalıplarıyla hareket ederek farkındalıktan ne denli uzaklaştığını gözler önüne seriyor.

Immanuel Tolstoyevski’nin kaleminden Safsatalar Ansiklopedisi ise çeşit çeşit safsata türlerini mizahi örneklerle açıklayarak eleştirel düşünce yeteneklerimizi geliştirmeyi amaç edinmiş resmen. Bilimden politikaya, gündelik tartışmalardan sosyal medyaya kadar pek çok alandaki hataları gösteriyor.

Ezbere Yaşayanları'ı buraya tıklayarak, Safsatalar Ansiklopedisi'ni buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Özgün içerik ekibimizden Dilara’nın sizler için önerisi “Kendinle Savaşma Sanatı”. Kitap, geçmişin etkilerinden kurtulup özgürleşmeyi ve duygulardan korkmadan yaşamayı teşvik ediyor bize. Kendi iç dünyamıza dönerek gerçek 'benliği' keşfetmeye ve yaşam bilgeliğine ulaşmaya davet ediyor.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Özgün içerik ekip arkadaşımız Zeynep’in bu yıl okuduğu ve en çok beğendiği kitap “Eve Dönmenin Yolları” olmuş. Kitapta, Şili'deki Pinochet diktatörlüğünün gölgesinde büyüyen bir çocuğun gözünden; çocukluk aşkı ve ailesinin geçmişteki tutumları üzerinden, bireysel anılar ile toplumsal tarih arasındaki bağları sorgulayışını okuyoruz.

Kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

“Karanlığın Sol Eli” ve “Yerdeniz Büyücüsü” kitapları, haber ekibimizden Ezgisu’nun 2024 favorilerinde başı çekmiş. “Karanlığın Sol Eli” kitabında, cinsiyetsiz bir toplumun yaşadığı Gethen gezegenine gelen elçi Genly Ai’nin, buranın kültürünü kavramaya çalışırken yaşadığı zorluklar anlatılıyor. Tabii kitap boyunca cinsiyet ve kimlik konusundaki varsayımlarımızı sorguluyoruz.

“Yerdeniz Büyücüsü”nde ise genç büyücü Ged’in büyü gücünü öğrenme yolculuğunu ve kendi yaptığı bir hatanın sonuçlarıyla yüzleşmesi konu alınıyor. Romanda; büyüme, sorumluluk ve denge temalarını açık bir şekilde görebiliyoruz.

Karanlığın Sol Eli'ni buraya tıklayarak, Yerdeniz Büyücüsü'nü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Video ekibimizden Şahin’in de 2024 yılında okuyup sevdiği kitaplar arasından 2 önerisi var. İlk tavsiyesi “Araçlar ve Silahlar: Dijital Çağın Vaatleri ve Tehlikeleri”. Adından da anlaşılacağı üzere hızla gelişen teknolojinin toplum için hem bir fırsat olması hem de potansiyel tehdidi vurgulanıyor. Teknoloji devlerinin sorumlulukları tartışılıyor.

İkinci öneri ise “Yaşamak”. Kitap; Çin’deki toplumsal ve politik değişimlerin ortasında, sıradan bir adamın trajik ama dayanıklı yaşam hikâyesini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. İnsanın azmi ve yaşamın karmaşıklığı üzerine düşündürtüyor.

Yaşamak'ı buraya tıklayarak, Araçlar ve Silahlar: Dijital Çağın Vaatleri ve Tehlikeleri'ni buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

John Fowles’in “Büyücü” adlı kitabı, içerik ve haber ekibimizden Nagehan’ın bizlere önerisi. Kitapta; genç bir öğretmen olan Nicholas Urfe’in, Yunanistan’daki bir adada gizemli ve manipülatif bir adam olan Maurice Conchis ile tanışmasıyla başlayan karmaşık bir hikâye anlatılıyor. Psikolojik ve felsefi derinliğiyle biz okuyucuları devamlı olarak sorgulamaya zorluyor.

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Eren Bilgiç

Video ekibimizden Eren’in 2024 yılında okuyup bize önermek istediği kitap, “Çağımızın Nevrotik Kişiliği”. İnsanların modern dünyanın baskıları altında nasıl kaygılı ve çatışmalı hâle geldiğini anlatan kitapta nevrozların yalnızca kişisel değil; toplumsal da olduğu gözler önüne seriliyor. İnsanın hem toplumla hem kendiyle olan mücadelesini harika bir dille anlatıyor.

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Haber ekibinden Gökay’ın bu sene okuduğu ve favorileri arasına giren kitap, eminiz ki Webtekno takipçilerinin birçoğu tarafından sevilecek. Philip K. Dick’in “Elektrikli Düşler” adlı kitabı; insanlık, teknoloji ve gerçeklik arasındaki sınırları sorgulatan 10 kısa hikâyeyi içeriyor. Hikâyelerde; yapay zekâ, robotlar, paralel evrenler ve insan zihninin karmaşıklığı gibi temaları; distopik atmosferlerin içinde görüyoruz.

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Melihcan Öruş

Video ekibimizden Melihcan’ın 2024 senesinde okuduğu ve çok beğendiği kitap “Suyu Arayan Adam” olmuş. Şevket Süreyya Aydemir’in kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldığı otobiyografik bir eser olan bu kitap; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan süreçte, bir kişinin hem kişisel hem de toplumsal değişimlere tanıklığını anlatılıyor. Bir “su arayıcısı” metaforuyla kendi yaşamının anlamını ve Türkiye’nin modernleşme çabalarını sorguluyor.

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Sosyal medya ekibimizin emekçisi Yasin’in bize önerdiği kitap “Beyaz Zambaklae Ülkesinde”. Kitap, Finlandiya’nın kalkınma hikâyesini etkileyici bir şekilde aktarıyor. Bir halkın eğitime, çalışkanlığa ve dayanışmaya dayalı bir şekilde yoksulluktan modern bir topluma dönüşümünü okuyoruz.

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Bizim kitap önerilerimiz burada sona eriyor ancak sizinkileri yorumlarda merakla bekliyor olacağız!

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