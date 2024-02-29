Çocuklar, hayatın en karmaşık ve en güzel mucizelerinden biri. Onların büyüme süreci de sadece fiziksel değil duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimleriyle şekilleniyor. Dünyaya geldiği andan itibaren nasıl davranacağınız, hangi oyunları oynayacağınız, nasıl konuşacağınız gibi sonsuzluğa giden sorular içerisindeyseniz işinizi kolaylaştıracak çocuk gelişimi kitaplarından faydalanabilirsiniz.

Uzun soluklu ebeveyn yolculuğunda rehber niteliğinde olan çocuk gelişimi kitapları da önemli bir hâle geliyor. Kitaplarla, çocukların dünyayı keşfetme biçimlerini anlayabildiğimiz gibi onların karşılaşabileceği zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı da öğrenebiliyoruz.

Piyasada bu konuda çok kitap olduğunu düşününce de hangisinin gerçekten faydalı olduğunu bilmek zor olabiliyor. Bu yüzden de bu içeriği, önerdiği tüm kitapları kütüphanesine eklemiş, hepsinden faydalanmış bir anne yazıyor. Merak ettiğiniz konulara göre güvenle kitapları edinebilirsiniz. Hadi başlayalım!

Bebekler hakkında her sorunuza cevap olacak: Bilinçli Bebek

Her sayfasını ezberlediğim bir kitap oldu kendisi. İçerisinde o kadar çok fazla soru var ki âdeta yazar, aklınızı okumuş gibi. Bebeklerinizin neden ağladığından, ne kadar süre ağlayabileceğinden tutun da kendinizin cinsel hayatından, uyku ihtiyacına kadar her türlü soruya cevap bulacaksınız.

Özellikle büyüklerimizin “Sürekli kucağına alma, alışır.” söylemlerini çok duyuyorsanız bu kitabı okuduktan sonra tüm konuşulanları duymazdan gelerek bebeğiniz her istediğinde onu kucağınıza alacaksınız. Çünkü onun, sizin sıcaklığınıza ihtiyacı var.

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Çocuk gelişimi kitapları denilince öne çıkan kitaplardan biri: Geliştiren Anne-Baba

Doğan Cüceloğlu adını duymayan yoktur. Cüceloğlu, psikoloji dalında birçok kitabı ile oldukça sevilen bir yazar. Özellikle ebeveynler ve çocuklar hakkındaki kitaplarını da almayan yok. Eğer çocuğunuzun bir kere çocukluk yaşayacağını unutmuyorsanız ve bu sürede bilinçli olmak istiyorsanız “Geliştiren Anne-Baba: Anne-Baba Olarak Çocuğunuzun En Güçlü Tanığı Olduğunuzun Farkında mısınız?” kitabını okumalısınız.

Eskilerden gördüklerimiz ile çocuk büyütme evresini geride bıraktığımız günümüzde, yeni bir kuşak yetiştirdiğimizi bize en iyi şekilde gösteren kitaplardan da biri bu kitap. Kendinizi ve çocuğunuzu tanımak, değerlerinizi ve aile ilişkinizi sağlıklı tutmak için Doğan Cüceloğlu’nu kütüphanenize almalısınız.

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Uzmanların tavsiye ettiği bir seri: Çocuğunuza Sınır Koyma

Çocuklar büyümeye başladıklarında gelen ataklar, sinirler vs. derken bazen işler çığırından çıkabiliyor ve nasıl davranacağımızı şaşırıyoruz. Çocuğunuzun istemediğiniz davranışlarına karşı nasıl tepki vereceğinizi bilmiyorsanız bu kitap tam bir rehber.

Çocuklarınızın daha nazik ve saygılı olması için altyapı oluşturabileceğiniz bu kitapla, anlaşılır kesin ve etkili sınır koymayı öğreniyorsunuz. Çocuğunuza sorun çözme becerileri de kazandırırken tutarlı olmanın gerçekten nasıl sonuçlandığını görebilirsiniz. Cezalandıran, ders veren bir insan modeli olmadan kitaptakilerini uygulayabilirsiniz.

İlk kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İkinci kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İkisini birden almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Açıp açıp bakacağınız bir kitap: Harika Haftalar

Doğdukları andan itibaren gelen o sıçrama dönemleri yok mu? Evet bunu en iyi anne baba olanlar anlar. Özellikle ilk 20 ayın, en önemli gelişim haftalarındaki 10 zorlu evreyi bir rehber eşliğinde atlatabilirsiniz.

Dönem dönem açıp bakabileceğiniz Harika Haftalar kitabı, 1.5 milyondan fazla satıldı ve dünya çapında #1 bestseller çocuk gelişim kitabı oldu. Bu kitap sayesinde her sıçrama dönemini nasıl destekleyeceğinizi öğrenirken bebeğinizin huysuz dönemlerinde ona daha iyi şekilde yardımcı olacaksınız.

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Çocuğunuzu daha bilinçli yetiştirmek istiyorsanız Otuz Milyon Kelime’yi okumaya başlayın.

Doğal Cüceloğlu’nun ve pedagogların tavsiye ettiği Otuz Milyon Kelime, çocukların ilk 36 aydaki gelişimine katkı sağlıyor. Eğer çocuğunuzun gelişimini ciddi anlamda önemsiyorsanız bu kitaba öncelik verebilirsiniz.

Bilimsel verilerle kelimelerin gücünü keşfedeceğiniz bu kitap size çocuğunuzla nasıl iletişim kuracağınız yönünde tavsiyeler sunuyor.

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Bebeğiniz doğmadan önce okumalısınız: Tuvalet İletişimi

Tuvalet eğitimi değil de iletişim olarak vurgulanan bu kitabı, bebeğiniz daha doğmadan okumalısınız. Bunu söylememizin sebebi de aslında bebeklerin kirletmeme içgüdüsü ile dünyaya gelmeleri. 2.5 yaş civarında tuvalet iletişiminin başlandığına dair söylemlerin aksine yazılan bu kitapla, birçok ebeveyn daha bebekleri doğduğu gibi tuvalet alışkanlıklarını değiştiriyor.

Hem teorik hem pratik bilgilerin yer aldığı Tuvalet İletişimi’nde yer alanlara uymaya başlarsanız hem zorlu tuvalete alıştırma süreci ile mücadele etmemiş oluyorsunuz hem de bez tüketimini minimuma indiriyorsunuz.

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Türkiye’nin tanınan çocuk doktorlarından birinin kaleminden çıkan Bebekler Ne İster?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, Instagram’dan birçok annenin takip ettiği ve bilgi edindiği kişilerden biri. Kaleme alıp rehber olarak çıkarttığı “Bebekler Ne İster?” kitabı da bebeklerin 2 yaşına kadar tüm gelişimsel evrelerini cevaplıyor.

Hangi durumlarda ne yapacağınıza dair tavsiyeler ile bebeğinize sağlıklı bir hayat sunabilirsiniz. Tüm temel gereksinimler hakkında bilgi edinebileceğiniz kitabı, 2 sene boyunca sık sık açıp okuyabilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tüm ebeveynlerin edinmesi gereken kitap: Koşulsuz Ebeveynlik

Cezalar, ödüller ve diğer kontrol yöntemlerini çocuğa yansıttığımıza genelde onlarda şöyle bir algı oluşur: Bunu yaparsam beni severler. Bunu kırmak ve onu koşulsuz sevdiğinizi en iyi şekilde hissettirmek istiyorsanız kitabı okumalısınız.

Nokta atışı tavsiyelerin olduğu kitap, ebeveynliği başka bir açıdan inceliyor. Ancak bu kitabın disipline yönelik bir kitap olmadığını ve aslında daha fazlasını içerdiğini de bilerek okumanızda fayda var.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlk 6 ay hangi oyunları oynanacağı konusunda nokta atışı bir kitap: Bebeğimle Oynuyorum

Gelişim Psikoloğu Sinem Özen Canbolat tarafından kaleme alınmış Bebeğimle Oynuyorum kitabı, 6 ay boyunca çocuğunuzla ilgili bilgiler sunuyor. Ay ay hangi oyunları oynayabileceğinizi, oyun oynama biçimlerini, oyun oynanın önemini anlatıyor.

Özellikle ilk dönemlerinde hangi oyuncağı almalıyım, hangisi gelişimi için daha etkili diye araştırmak yerine doğrudan kitaptan faydalanabilirsiniz.

Kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra sizin de okuduğunuz, uyguladığınız ve bir şeyler kattığını düşündüğünüz kitaplarsa varsa yorumlara bekliyoruz.

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