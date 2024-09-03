Aston Martin'in sevilen modeli Vanquish geri döndü. Araç, hem üst düzey performans hem de gözlere bayram ettiren tasarımla geliyor.

Birleşik Krallık merkezli lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in 2001’de ilk neslini tanıttığı Vanquish modeli, en ikonik araçlarından biri olmuştu. Dev marka, bu spor otomobili geri döndürmeyi planlıyordu. Şirket, yıllar süren bekleyişin ardından bugün resmen yeni Vanquish’i tanıttı.

2025 Aston Martin Vanquish, geçmişe selam çakan tasarıma sahip bir “GT” olarak geliyor. 2023’te sona eren DBS modelinin yerine geçecek olan araç, dıştan çok şık ve sportif. Tüm bu güzelliği, yüksek teknoloji ve performansla birleştirilmiş.

Karşınızda 2025 Aston Martin Vanquish

Gran tourer türündeki yeni Vanquish, DBS modelinden biraz daha büyük. Öyle ki aks mesafesi 7 cm civarında uzamış. Öndeki ızgaranın da %13 oranında büyüdüğü aktarılıyor. Matrix LED farları da dikkat çeken kısımlarından. Karbon fiber bir yapıya sahip olan aracın 1700 kilogramın biraz üstünde bir ağırlığa sahip olduğunu da eklemek gerek.

Otomobil, son zamanların en güçlü Aston Martin modellerinden biri olacak. Öyle ki otomobilde 835 beygir gücü üretebilen 5,2 litrelik çift turboşarjlı bir V12 motor var. Motor, 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Bu güç, onu en büyük rakibi olacak 818 beygirlik Ferrari 12Cilindiri’nin önüne taşıyor.

2025 Aston Martin Vanquish’in maksimum hızı 344 km/sa olarak açıklandı. Aracın 0’dan 100 km’ye 3,4 saniyede ulaşabildiğini belirtelim. Bu konuda en yakında rakibinden birkaç saniye geride olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Vanquish’in tork değeri ise 1000 Nm olarak açıklandı.

İç mekâna geldiğimizde iki koltuklu bir yapı görüyoruz. Bu kısımda çok dikkat çeken şeyler yok. Genel anlamda DB12, Vantage veya DBX707 gibi araçlarla aynı. Ortada Aston Martin’in yeni kullanıcı arayüzüne sahip 10,2 inçlik bir bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Arkaya ise opsiyonel olarak kullanıcının lüks hissiyatı artıracak bagaj seti eklenebiliyor.

Yeni Vanquish, 1000 adet olmak üzere sınırlı sayıda üretilen bir araç olacak. Bu lüks spor otomobilin maliyeti ise tahmin edebileceğiniz gibi cep yakacak cinsten. Öyle ki fiyat 420 bin dolar olarak açıklandı.