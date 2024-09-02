Audi, en çok satan modeli Q5'in 3. neslini tanıttı. 2025 Audi Q5, göz kamaştıran yepyeni bir tasarım ve iyileştirilmiş özelliklerle geliyor.

Audi, SUV modellerinden biri olan Q5’i resmen yeniledi. 3. nesil olarak gelen 2025 model Audi Q5, otomobilseverlerin hoşuna gidebilecek tasarıma ve detaylara sahip. Q5’in Audi’nin en çok satan modeli olduğunu belirtelim. Bu yüzden çok önemli bir araç.

Yeni Audi Q5, ikonik Audi tarzını sportif ve şık bir tasarımla birleştirerek oldukça güzel denebilecek tamamen yeni bir tasarımla geliyor. Standart olarak 18 inçlik jantlara sahip ancak 19 ve 20’ye çıkarma imkânı da sunuluyor. SQ5’te ise 20 ve 21 inç jantlar var. Öndeki dev ızgara, LED farlar, arkada 266 farklı OLED parçaya sahip yatay arka lambalar dikkat çeken kısımlardan.

Karşınızda 2025 Audi Q5

*Audi SQ5 (sol) & Audi Q5 (sağ)

Hem Audi Q5 hem de daha performans odaklı olan versiyonu SQ5, benzinli olarak çıkış yaptı. Yani elektrikli bir versiyonları bulunmuyor. Sadece ileride şarj edilebilir hibrit versiyonlarının gelebileceğine dair bilgiler var.

Audi, modelin başarısından dolayı dört silindirli motora çok dokunmamış, sadece iyileştirmeler yapmış. Standart Q5, turboşarjlı 268 beygir gücü üreten 2 litrelik dört silindirli motora sahip. SQ5 ise 362 beygir gücü ve 550 Nm tork üreten turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motorla geliyor.

Yeni yedi vitesli çift kavramalı şanzıman, Q8’de önceki sekiz vitesli geleneksel otomatik şanzımanın yerini almış. Otomobil, tüm bu iyileştirmelerle çok daha hızlı olacak. Öyle ki tahminler, 0’dan 100 km’ye 6 saniyenin altına inebileceği yönünde. Bu konuda henüz resmî bir açıklama yok. SQ5’te ise bu sürenin 4 saniye civarında olması bekleniyor.

İç mekânda da önceki nesle kıyala bazı farklılıklarla karşılaşıyoruz. Ortada 14,5 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranı var. Hemen onun yanında, sürücünün tam karşısında ise 11,9 inçlik gösterge ekranı bulunuyor. İsteğe bağlı olarak yolcu koltuğunun önünde 10,9 inçlik bir ekran da eklenebiliyor.

Araç ile ilgili paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Fiyatı Avrupa’da 52.300 euro civarından başlayacak. SQ5'te ise 82.900 euro'luk bir başlangıç fiyatı var. Q5’in 2025 ilkbaharında satışa sunulması bekleniyor. Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair ise henüz bir bilgi yok.