2025 model Audi A3'ün Avrupa versiyonu tanıtıldı. Yeni modelde ufak değişiklikler göze çarpıyor. Ancak araçta fark edilir değişiklikler bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir.

Kompakt sedanın en güncel hali 2025 model Audi A3, bazı tasarım ve teknolojik değişikliklerle geliyor. Aracın yenilenme döngüsünde ortada bir noktada olduğumuzdan çok da köklü değişiklikler görmüyoruz ancak yeni model, selefinden dikkatli gözlerle bakınca ayırt edilebilecek kadar farklı. Ama bayağı dikkatli bakarsanız...

2025 Audi A3'teki değişiklikler

Aracın belki de en dikkat çekici değişikliği, ızgaranın artık çerçevesiz olması. Bu çerçevesiz ızgara daha geniş ve daha düz gözüküyor. Ayrıca yeni Audi logosu ön ucu süslüyor ve açıkçası bu yeni logo daha az üç boyutlu bir görüntüye sahip. Aracın tamponu ve yan hava girişleri de yenilenmiş.

Farlar ilk bakışta bir önceki modelle ile aynı gözüküyor olsa da bazen görünüş aldatıcı olabiliyor. 2025 Audi A3'ün farları kişiselleştirilebiliyor. Böylece aynı üretim bandından peş peşe çıkmış iki otomobilin bile farları farklı olabiliyor. Aracın multimedya sistemini kullanarak dört farklı tercihten birini seçmek mümkün. Arka tarafta ise yeni bir tampon ve revize edilmiş alt etek göze çarpıyor. Bu da aracın hem önden hem arkadan bakınca az da olsa farklı olmasını sağlıyor.

İç tasarımda da bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, daha önce gördüğümüz Porschevari düğmenin yerini alan ve daha iri kaydırmalı vites kolu oluyor. Hava girişleri de yeni kokpitin genişliğini vurgulayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca dekoratif kuma ve 30 renkli ambiyans ışığı da bu modeldeki yenilikler arasında yer alıyor. Ön kapıda da arkadan aydınlatma kullanıldığı gözden kaçmıyor. Bu ufak sedan, yeni bir Sonos 3D ses sistem ile geliyor Öte yandan kabin içindeki tek önemli yeni teknoloji de bu ses sistemi gibi gözüküyor.

2025 Audi A3 motor seçenekleri

Aracın Amerika versiyonu henüz bilinmiyor ancak Avrupa versiyonu için iki farklı motor alternatifi söz konusu. Bu alternatiflerden ilki, 1.5 litrelik turboşarjlı ve dört silindirli hafif hibrit ve ikincisi de dizel motor. Plug-in Hibrit seçeneğinin de daha sonra geleceği belirtiliyor. Amerikan versiyonunda ise 2.0 litrelik bir motor olacağı tahmin ediliyor.