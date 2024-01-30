Audi, en azından ön kısmına ağır makyaj uyguladığı Q7'yi tanıttı. Birkaç ay içerisinde Avrupa pazarındaki yerini alacak olan otomobil, lüksün zirvesini yaşatmaya devam edecek.

Alman otomobil devi Volkswagen'in lüksü sonuna kadar yaşatan markası Audi, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024 model olarak lanse ettiği Q7'yi tanıttı. Markanın dev SUV'u, makyajlı yapısı ve teknik iyileştirmeleri ile Audi hayranlarını her zamankinden çok daha fazla mest edecek gibi görünüyor.

2024 Audi Q7, yeni bir neslin başlangıcı değil ancak otomobilde ağır bir makyaj var. Bu bağlamda; karşımıza çıkan ilk yeniliklerden bir tanesi, tamamen yenilenen ön ızgara tasarımı. Daha önceki dönemlerde düz çizgilere ev sahipliği yapan ızgara, artık bal peteği şekline büründü. Tabii bu değişim, aracın alt havalandırmalarının değişmesine de yol açtı. 2024 Audi Q7'nin far tasarımı ise önceki modellerle benzer ancak bu kez lazer destekli ve kişiselleştirilebilir özelliklere sahip HD Matrix teknolojisiyle karşımıza çıktı.

Karşınızda 2024 model Audi Q7

2024 model Audi Q7'nin arka kısmında da bazı tasarım değişiklikleri var. Ancak bu değişiklikler, ön kısımdaki kadar belirgin değil. Buradaki en dikkat çeken yenilik, arka aydınlatmaların iç kısımlarındaki görünüm değişikliği olarak karşımıza çıktı. Araçtaki çift egzoz çıkışı da artık daha iri görünüyor.

Gelelim iç tasarıma. 2024 model Audi Q7'nin içi, önceki model ile neredeyse aynı. Tam dijital gösterge ekranı ile orta konsolda bulunan iki adet dokunmatik ekran, bir Q7'nin içinde olduğunuzu sonuna kadar hissettirecek. Ancak yazılım kısmında bazı değişiklikler var. Audi artık üçüncü taraf yazılımların bilgi-eğlence ekranına entegre edilmesine izin veriyor. Diyelim ki Spotify'dan müzik dinlemek istiyorsunuz. Uygulamayı aracınıza yükleyip, telefondan bağımsız olarak kullanabileceksiniz.

2024 Q7'nin kaput altında da çok büyük bir değişim yaşanmadı. Tüketiciler, hepsi de birbirinden iyi olan birkaç motor seçeneğinden bir tanesini tercih edebilecekler. Bu bağlamda; 3.0 litrelik dizel motor, 228 veya 282 beygir gücü üreten versiyonlarla satın alınabilecek. Bunu yetersiz bulanlar, 335 beygir gücündeki V6 motor seçeneğini ya da 500 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motoru tercih edebilirler.

Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Avrupa pazarına sunulacak otomobilin başlangıç fiyatı, 79.300 euro olarak açıklandı. Aracın Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmezken, bugün en ucuz Q7 için 7.6 milyon TL'yi gözden çıkartmanız gerektiğini belirtelim.