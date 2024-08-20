Audi, 2025 model RS3 serisini tanıttı. Hem sedan hem de hatchback versiyonlara sahip olacak otomobiller, eşsiz tasarım detaylarına ve oldukça güçlü motorlara sahipler. Araçların fiyatları ise can sıkıcı...

Volkswagen'in premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model RS3 modelini tanıttı. Hem sedan hem de hatchback versiyonları ile karşımıza çıkan otomobil, Audi hayranlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Audi'nin yeni RS3 modelleri, tasarımları açısından büyük oranda aynılar. Bu bağlamda; her iki otomobilde de parçalı LED destekli farların aynı olduğunu görüyoruz. Izgara ve panjur tasarımları da aynı şekilde tercih edildi. Arka kısımlarda ise yine aynı arka aydınlatma tasarımını ve çift egzoz çıkışlarını görüyoruz.

Karşınızda 2025 Audi RS3

2025 Audi RS3 modellerinin iç tasarımları da neredeyse tamamen aynı. Öyle ki her iki versiyonda da tam dijital gösterge ekranları, orta panele içten entegre edilmiş bilgi-eğlence ekranları ile karşılaşıyoruz. Kesik direksiyon tasarımı da her iki versiyonda karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Audi'nin performans odaklı yeni otomobilleri, 2.5 TFSI motordan güç alıyorlar. Avrupa pazarında satışa sunulacak modeller 395 beygir gücü sunuyor. Bu veriler, makyajlı RS3 modelleri için motor değişimi yaşanmadığını gözler önüne seriyor. Ancak Audi mühendisleri, aracın aerodinamik ve diğer yetenekleri için bazı ufak ayarlamalar yaptıklarını açıkladılar.

Audi'nin resmî açıklamasına göre yeni RS3 modelleri, 66.000 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. RS3'ün sedan versiyonunu satın almak isteyen tüketicilerin ise 68.000 euro'dan başlayan fiyatları gözden çıkarmaları gerekecek.