Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Fransız otomobil devi Citroen, geçtiğimiz yılın sonlarında yenilenen C4 ile C4 X'i tanıtmıştı. Citroen Türkiye, bu araçların resmen Türkiye'ye geldiğini açıkladı.
Peki 2025 model C4 ile C4 X'in Türkiye fiyatları ne kadar? Bu araçlar neler sunuyor? Gelin hep birlikte 2025 Citroen C4 ve C4 X ile ilgili tüm detaylara bakalım.
2025 Citroen C4 Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|You, Otomatik
|1.470.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Max, Otomatik
|1.580.000 TL
|1.2 MHEV 136 HP, Hibrit
|Max, Otomatik
|1.620.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.510.000 TL
2025 Citroen C4 X Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|You, Otomatik
|1.520.000 TL
|1.2 PureTech 130 HP, Benzinli
|Max, Otomatik
|1.570.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Max, Otomatik
|1.500.000 TL
Not: Yukarıdaki fiyatlar, Citroen Türkiye'nin internet sitesinde gösterilen en uygun fiyatlardır.
Peki 2025 model Citroen C4 ile C4 X neler sunuyor?