2025 model Citroen C4 ile C4 X modelleri Türkiye'ye giriş yaptı. Peki bu otomobillerin fiyatları ne kadar? Tüketicilere neler vadediyorlar?

Türkiye'de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan Fransız otomobil devi Citroen, geçtiğimiz yılın sonlarında yenilenen C4 ile C4 X'i tanıtmıştı. Citroen Türkiye, bu araçların resmen Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Peki 2025 model C4 ile C4 X'in Türkiye fiyatları ne kadar? Bu araçlar neler sunuyor? Gelin hep birlikte 2025 Citroen C4 ve C4 X ile ilgili tüm detaylara bakalım.

2025 Citroen C4 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli You, Otomatik 1.470.000 TL 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Max, Otomatik 1.580.000 TL 1.2 MHEV 136 HP, Hibrit Max, Otomatik 1.620.000 TL 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.510.000 TL

2025 Citroen C4 X Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli You, Otomatik 1.520.000 TL​ 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli Max, Otomatik 1.570.000 TL​ 115 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.500.000 TL

Not: Yukarıdaki fiyatlar, Citroen Türkiye'nin internet sitesinde gösterilen en uygun fiyatlardır.

Peki 2025 model Citroen C4 ile C4 X neler sunuyor?