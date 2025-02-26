Razer, piyasanın belki de en iyisi olan yeni dizüstü bilgisayarı Blade 18'i duyurdu. En üst düzey özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, fiyatını görünce kabusunuz oluyor.

Dünyanın önde gelen oyuncu ekipmanı üreticilerinden Razer, bugün önemli bir işe imza attı. Şirket, piyasanın en üst düzey özellikleriyle doldurduğu yeni dizüstü bilgisayarı Blade 18'i resmen duyurdu. Ancak yepyeni Razer Blade 18, ne yazık ki fiyatı ile can sıkacak.

Razer'ın açıklamalarına göre yeni Blade 18, NVIDIA'nın GeForce RTX 5000 serisi GPU'ları ve Intel'in Arrow Lake serisi işlemcileriyle donatıldı. Öte yandan; bu dizüstü bilgisayar görüntü kalitesi ile de mest edecek. Çünkü Razer Blade 18'in 18 inç ekranı, 240 Hz'de 3840 x 2400 piksel veya 440 Hz'de 1920 x 1200 piksel çözünürlükte kullanılabilecek.

Karşınızda Razer Blade 18

Razer'ın resmî internet sitesindeki bilgilere baktığımızda Blade 18'in tek bir işlemci seçeneğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu işlemci, Intel Core Ultra 9 275HX. GPU tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX 5080 veya NVIDIA GeForce RTX 5090 tercihlerinde bulunulabiliyor. Tabii daha üst düzey GPU, ödenmesi gereken tutarın da yükselmesine neden oluyor.

2025 model Razer Blade 18 satın almak isteyen tüketicilerin 1 TB SSD ve 32 GB RAM'e sahip olan NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti'lı versiyon için 3.200 dolar ödemeleri gerekecek. NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU, 4 TB SSD ve 64 GB RAM'e sahip olan en yüksek seviye versiyonun fiyatı ise 4.900 dolar. Cihazların Türkiye pazarına gelip gelmeyecekleri şimdilik belli değil.