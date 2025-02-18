Evan Blass, Lenovo'nun MWC 2025'te katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar duyuracağını açıkladı. Bilgisayarın görselleri ilk kez ortaya çıkmış durumda.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarları arasında gösterilen Mobile World Congress 2025 (MWC), çok yakında gerçekleştirilecek. Hâl böyle olunca teknoloji devlerinin bu fuarda hangi ürünleri göstereceğine dair sızıntı kazanı kaynamaya başlamış durumda.

Teknoloji dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass, Lenovo'nun MWC 2025'te çok konuşulacak yeni bir dizüstü bilgisayar duyuracağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre "ThinkBook Flip" olarak isimlendirilecek dizüstü bilgisayar, katlanabilir yapısıyla dikkatleri üzerine çekecek. Şirket, bu dizüstü bilgisayarda OLED panel kullanacak.

Lenovo ThinkBook Flip, böyle görünecek

Evan Blass tarafından paylaşılan görseller, yaklaşmakta olan dizüstü bilgisayarın tıpkı Samsung Galaxy Z Flip telefonlar gibi dikey olarak katlanabileceğini gözler önüne seriyor. İstenirse tek kademeli olarak da kullanılabilecek dizüstü bilgisayar, alt kısımda standart bir klavye ve dokunmatik fare bölümüne ev sahipliği yapacak.

Lenovo ThinkBook Flip'in teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak katlanabilir ekranlı bu dizüstü bilgisayarın Intel'in yeni nesil Arrow Lake-H veya Lunar Lake işlemcilerinden güç alması bekleniyor. MWC 2025, bu dizüstü bilgisayarın tüm özelliklerini öğrenmemizi sağlayacaktır.

Bu arada; Evan Blass, bundan birkaç ay önce de Lenovo'nun CES 2025'te sarılabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar duyuracağını açıklamıştı. Bugün ortaya çıkan diizüstü bilgisayar ile o dönemler gündem olan modelin benzer ancak aynı olmadıklarını söyleyelim.