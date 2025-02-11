Volvo, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan yeni XC90'ı Türkiye'ye getirdi. Nefes kesen özelliklere sahip olan SUV, ne yazık ki oldukça pahalı...

Volvo Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan 2025 model XC90 modelinin Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak herkesin rüyasına giren Volvo XC90, fiyatı ile huzur kaçıracak cinsten.

Peki 2025 model Volvo XC90'ın Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor? Gelin hep birlikte yeni Volvo XC90'ın detaylarına bakalım.

2025 Volvo XC90 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.0L 250 HP (B5 AWD), Hafif Hibrit (Benzin) Plus Bright, Otomatik 7.376.890 TL 2.0L 250 HP (B5 AWD), Hafif Hibrit (Benzin) Ultra Bright, Otomatik 7.787.890 TL 2.0L 455 HP (T8 AWD), Fişli Hibrit (Benzin) Plus Bright, Otomatik 7.820.890 TL 2.0L 455 HP (T8 AWD), Fişli Hibrit (Benzin) Plus Dark, Otomatik 7.820.890 TL 2.0L 455 HP (T8 AWD), Fişli Hibrit (Benzin) Ultra Bright, Otomatik 8.231.890 TL 2.0L 455 HP (T8 AWD), Fişli Hibrit (Benzin) Ultra Dark, Otomatik 8.231.890 TL

Peki Volvo XC90 neler sunuyor?