Epic Games Bahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games bahar indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games bahar indirimi kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Epic Games bahar indiriminden Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 26
|2.599 TL
|779,99 TL (-%70)
|ARC Raiders
|1.650 TL
|1.320 TL (-%20)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Ready or Not
|699 TL
|349,50 TL (-%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|656 TL (-%20)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL (-%65)
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|765 TL (-%50)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL (-%50)
|Dying Light: The Beast
|1.738 TL
|1.303,50 TL (-%25)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.599 TL
|399,75 TL (-%75)
|Dying Light: Essentials Edition
|716 TL
|71,60 TL (-%90)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|115,15 TL (-%65)
|Days Gone
|1.399 TL
|559,60 TL (-%60)
Epic Games bahar indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.