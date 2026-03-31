Epic Games Bahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games bahar indirimi başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games bahar indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games bahar indirimi kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Epic Games bahar indiriminden Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 26 2.599 TL 779,99 TL (-%70) ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL (-%20) The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40) The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70) Ready or Not 699 TL 349,50 TL (-%50) Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (-%20) Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (-%65) Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765 TL (-%50) Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL (-%50) Dying Light: The Beast 1.738 TL 1.303,50 TL (-%25) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80) Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.599 TL 399,75 TL (-%75) Dying Light: Essentials Edition 716 TL 71,60 TL (-%90) DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 115,15 TL (-%65) Days Gone 1.399 TL 559,60 TL (-%60)

Epic Games bahar indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.