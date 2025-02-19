Volvo, 2026 model XC60 modelini tanıttı. Ara güncelleme alan crossover, yine çok sevilecek gibi görünüyor. Peki makyajlı XC60, tüketicilere neler sunuyor?

Dünyanın en çok sevilen otomobil üreticilerinden Volvo, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model XC60 modelini tanıttı. Bazı pazarlar XC90'dan bile fazla satan crossover, yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki yenilenen XC60, tüketicilere neler vadediyor?

2026 model Volvo XC60, bir ara güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Hâl böyle olunca çok büyük değişiklikler yok. Ancak yine de güncellenmiş bir ızgara, yenilenmiş arka aydınlatmalar ve yeni jant tasarımları, XC60'a etkileyici bir hava katmış durumda.

Karşınızda 2026 model Volvo XC60

Yenilenen XC60'ın iç kısmına baktığımız zaman, dışarıya göre daha dikkat çekici bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda; 2026 model Volvo CX60'ta 11.2 inç boyutlu yeni bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Dikey olarak yerleştirilmiş bu bilgi-eğlence ekranı, Qualcomm'un Snapdragon Cockpit isimli platformundan güç alıyor ve Volvo'nun en yeni yazılım özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Volvo, crossover'ın hoparlör tasarımlarında da değişiklik yaptı.

Volvo, gerçekleştirdiği etkinlikte yenilenen XC60'ın kaput altına ilişkin bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca aracın motor tarafında değişime uğramadığı düşünülüyor. Eğer durum böyleyse 2026 model XC60, tıpkı mevcut modeldeki gibi benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunacak.

Volvo, 2026 model XC60 için fiyat açıklaması da yapmadı. Ancak mevcut XC60'ın Türkiye'deki güncel fiyatının 5,1 milyon TL'den başladığını zaten biliyoruz. Makyajlı XC60 da en az bu fiyatlardan satışa sunulacaktır.