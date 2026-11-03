Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2027 Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak? İşte Kalem Kalem Yeni Zamlı Tarife!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 trafik cezalarının ne kadar olacağı belli oldu.

2027 Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak? İşte Kalem Kalem Yeni Zamlı Tarife!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerinin netleşmesiyle birlikte 2027 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmadığı takdirde, 1 Ocak 2027 itibarıyla pasaport ve ehliyet harçlarından IMEI kayıt ücretlerine ve tabii ki trafik cezalarına kadar tüm kalemler bu oran doğrultusunda güncellenecek.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

2027 Trafik Cezaları Ne Kadar Olacak? İşte Kalem Kalem Yeni Zamlı Tarife!
gorsel_20261103_105642
gorsel_20261103_105651

2027 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

gorsel_20261103_105642

Trafik İhlali Mevcut Tutar 2027 Tahmini Ceza Tutarı
Kırmızı Işıkta Geçmek (İlk İhlal) 5.000 TL 6.391 TL
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak 5.000 TL 6.391 TL
Emniyet Kemeri Takmamak 2.500 TL 3.195 TL
Kask Takmamak 2.500 TL 3.195 TL
Emniyet Şeridini İhlal Etmek 20.000 TL 25.566 TL
Ehliyetsiz Araç Kullanmak 40.000 TL 51.132 TL
Alkollü Araç Kullanmak (İlk Yakalanma) 25.000 TL 31.957 TL
Alkollü Araç Kullanmak (2. Yakalanma) 50.000 TL 63.915 TL
Alkollü Araç Kullanmak / Testi Reddetme (3. İhlal) 150.000 TL 191.745 TL
Trafikte Makas Atmak 90.000 TL 115.047 TL
Drift Yapmak 140.000 TL 178.962 TL
Sahte Plaka Kullanmak 140.000 TL 178.962 TL
Trafiği Engelleme / Düğün Konvoyuyla Yol Kapatma 90.000 TL 115.047 TL
Kavga / Saldırı Amacıyla Araçtan İnme 180.000 TL 230.094 TL
Polisin "Dur" İhtarına Uymamak 200.000 TL 255.660 TL
Ehliyeti İptal Edildiği Halde Araç Kullanmak 200.000 TL 255.660 TL

Hız sınırı (radar) cezaları ne kadar olacak?

gorsel_20261103_105651

Hız ihlallerinde uygulanan kademeli cezalarda da artış aynı oranda yansıyacak:

  • Hız sınırını 6–10 km/s aşmak: ~2.556 TL
  • Hız sınırını 11–15 km/s aşmak: ~5.113 TL
  • Hız sınırını 21–25 km/s aşmak: ~10.226 TL
  • Hız sınırını 26–35 km/s aşmak: ~15.339 TL
  • Hız sınırını 36–45 km/s aşmak: ~19.174 TL

Erken ödeme indirimi devam edecek mi?

Trafik idari para cezalarında tebliğ tarihinden itibaren uygulanan %25 erken ödeme indirimi 2027 yılında da geçerliliğini koruyacak. Örneğin 2027'de 6.391 TL olarak kesilen bir kırmızı ışık cezasını yasal süresi içinde ödeyen bir sürücü yaklaşık 4.793 TL ödeme yapacak.

Kesinleşen resmî rakamlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Toyota Yeni Hibrit Motorunu Duyurdu: Corolla'da Bu Motorla Gelecek

Toyota Yeni Hibrit Motorunu Duyurdu: Corolla'da Bu Motorla Gelecek

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Kasım 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Kasım 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Kasım 2026 Nissan Fiyat Listesi Belli Oldu: Qashqai Yeni e-POWER'a Zam!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com