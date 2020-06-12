Olağanüstü performansıyla asfaltı ağlatan spor otomobillerden biri olan McLaren 720S, üç boyutlu yazıcılarda üretilen parçalar ile modifiye edildi. 3D baskı teknolojilerinin otomotiv dünyasında da kullanılabileceğine yönelik harika bir örnek olan araç, etkileyici bir görünüm sunuyor.

Genellikle haberlerimize hız testleri ya da kalkış yarışlarıyla konu olan McLaren 720S, bu kez ilgi çekici bir modifikasyon ile karşımıza çıktı. Daha önce, Lamborghini Aventador, Ferrari F12 Berlinetta, McLaren 570S, 570GT ve 540C gibi performansıyla parmak ısırtan bazı spor otomobiller için karbon fiber gövde setleri üreten 1016 Industries firması, garajında şimdi de McLaren 720S’i elden geçirdi.

ABD merkezli şirket, İngiliz spor otomobilinin alüminyum gövdesini özel bir ultraviole vulkanizasyon yöntemi ile jel malzemeden yapılan 3D baskılı parçalar kullanarak yeniden oluşturdu. Tüm parçaları tasarlama ve birleştirme süreci dört aydan daha kısa bir sürede tamamlandı.

Geliştirme sürecinde, ilgili alanda detaylı hesaplamaların yapılabildiği, akış alanı ve diğer fiziksel detayların analiz edilebildiği bir yöntem olan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’ni (Computational Fluid Dynamics - CFD) kullanan 1016 Industries, sadece zamandan tasarruf etmekle kalmadı, aynı zamanda eksiksiz bire bir ölçek doğruluğu da sağladı.

Projeye ilişkin konuşan 1016 Industries CEO'su Peter Northrop, “Bu proje için odak noktamız, otomotiv dünyasında 3 boyutlu baskı malzemelerini nasıl kullanabileceğimizdi. McLaren 720S’e uyguladığımız 3D baskı süreci sadece daha hızlı ve daha verimli üretim yapmamıza izin vermedi, aynı zamanda kaliteyi de geliştirmemizi sağladı” dedi.

Ünlü spor otomobili ilk kez modifiye etmeyen Miami merkezli şirket, Aralık 2019’da 300 bin dolarlık bu canavarın gövdesini karbonfiber malzemeler ile donatmıştı. Dahası, Alec Monopoly olarak bilinen dünyaca ünlü sokak sanatçısı Alec Andon da aynı araç üzerinde muazzam bir grafitiye imza atmıştı. Tabii, tüm bu geliştirmeler aracın fiyatını 700 bin dolara kadar çıkarmıştı.