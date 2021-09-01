Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve BirdLife International'ın yapmış olduğu bir çalışma, aralarında kel kartal, kapüşonlu akbaba gibi 557 yırtıcı kuş türünden %30'unun neslinin tükenmekte olduğunu ortaya koydu.

İklim değişikliği ve habitat kaybı yüzünden nesli tehlike altına giren bir diğer canlı türü yırtıcı kuşlar oldu. Araştırmacılar, 557 kuş türünden %30'unun soyunun tükenmeye başladığını belirtirken, Filipin kartalı, kapüşonlu akbaba ve Annobon scops baykuşu da dahil olmak üzere on sekiz türün kritik tehlike altında olduğunu dile getirdi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden bir kuş bilimcisi olan Gerardo Ceballos, Meksika'nın ulusal kuşu olan altın kartal sayısının giderek azaldığını, 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre bu türden sadece 100 çift kaldığını belirtti.

Yırtıcı kuşların soylarının tükenmesi, çevre için yıkıcı sonuçlar doğurabilir

Baykuş gibi gece yırtıcıların nüfusunun %47, şahin, akbaba ve kartal gibi yırtıcıların da %54 azaldığını belirten Ceballos, açıklamasına şu ifadeleri kullandı; "Belirli bölgelerdeki belirli kuş türlerinin soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum onların bulundukları ekosistemlerde en iyi yırtıcı hayvanlar olarak kritik rol oynayamayacakları anlamına geliyor."

ABD'de yer alan Smithsonian Göçmen Kuş Merkezi'nde görevli bilim insanı Evan Buechley, yırtıcı kuşların nesillerinin tükenmesinin ardındaki sebebin küresel ısınma, habitat değişikliği ve toksik maddeler olduğunu belirtiyor.