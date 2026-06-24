Yakında Tüm Elektrikli Otomobillerde Görebiliriz: 30 Yıl Ömre Sahip Yeni Sodyum-İyon Piller Tanıtıldı!

Gelecekte elektrikli otomobillerde kullanılması beklenen yeni sodyum-iyon piller tanıtıldı.

CATL, lityum-iyon pillerin tahtını sallayacak yeni Tener Sodyum-İyon depolama sistemini tanıttı.

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Üstelik bu sistem, bildiğiniz piller gibi birkaç yılda ömrü biten sistemlerden değil ve tam 30 yıl boyunca çalışma ömrü vaat ediyor.

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15.000 şarj döngüsüne sahip

Geliştirilen bu yeni sistem, tam 15.000 şarj döngüsüne sahip. Yani dile kolay, neredeyse bir insan ömrünün yarısı kadar dayanıklı ama asıl olay bu değil. Tener, hava durumuna göre değişen pillerden çok farklı.

Sistem, -20°C dondurucu soğukta bile performansının %92'sini koruyor. 45°C kavurucu sıcakta da ek bir soğutmaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Ayrıca lityum pillerin korkulu rüyası olan patlama ve alev alma risklerini de tarihe gömüyor.

Kendini iyileştirebiliyor

Geleneksel sistemlerin gürültüsünden uzak, sadece 65 desibellik bir fısıltıyla çalışan Tener, mahalle aralarına bile kurulabilecek kadar sessiz. Üstelik akıllı yönetim sistemi sayesinde herhangi bir arıza durumunda sadece 350 milisaniyede kendi kendini iyileştirip elektriği kesintisiz vermeye devam ediyor. Mevcut lityum altyapılarına da entegre olabiliyor.

Çin’de bu yılın Eylül ayında yollara çıkacak olan bu teknoloji, 2027 yılında tüm dünyada kullanılmaya başlanacak.