Karşınızda 485 Bin TL'lik Özel Tasarım iPhone 13 Pro

Rus lüks tasarım şirketi Caviar, her sene olduğu gibi bu yıl da özel tasarım yepyeni iPhone 13 modellerini satışa sundu. Yalnızca 18 adet üretilen modeller, fiyat/performans açısından oldukça iyi(!) bir seçim olabilir.

Nereye harcayacağını bilemeyecek kadar parası olanlar evrenine hoş geldiniz. Bugün, geçmiş senelerde de iPhone modellerinin fiyatını 50’ye katlayan Caviar isimli Rus lüks tasarım şirketinin yepyeni iPhone 13 modelleriyle karşınızdayız. Şirketin satışa sunduğu ve az sonra göreceğimiz modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max modellerinin yalnızca 1 TB’lık depolama seçeneğiyle satın alınabiliyorlar.

Caviar’ın ‘Teradiamond’ isimli yeni tasarımı, bir telefona ne kadar değerli maden sığdırılabilir sorusuna yeni bir cevap veriyor. Telefonlar arasındaki fiyat farkıysa muhtemelen Pro ve Pro Max arasındaki boyut farkı daha fazla malzeme harcanmasına yol açtığından Türkiye’de bir araba parası seviyesinde. Gelin, yeni modellere yakından bakalım.

Evden iyi yatırım:

Caviar’ın yeni serisinde her iki telefon da aynı tasarımı taşıyor. Telefonların gövdesinde sertleştirilmiş titanyum, siyah PVD kaplama, boyuna oyulmuş 18 karat altın, 1.028 adet elmas (Pro modelde 1,3 milimetre, Pro Max’te 1,5 milimetre çapında) ve 128 adet yakut (elmaslardaki boyutlarla aynı) bulunuyor. Teradiamond modelinden yalnızca 18 adet üretildi, yani dünya üzerinde aynı tasarıma sahip bir iPhone 13 kullanıcısıyla bir araya gelmeniz oldukça zor, gelirseniz de artık ruh eşinizi bulmuş olursunuz.

‘Çok para harcamak istemiyorum ama lüks bir şeyim olsun’ diyenlerin tercihi olacak olan özel tasarım iPhone 13 Pro, yalnızca 49 bin 240 dolardan (yaklaşık 485 bin TL) satışa sunuldu. Öte yandan ‘Ben en iyiyim! Kimse benden iyi olamaz! Her şeyin en iyisini pahalısını verin!’ diyen naçize müşterilerdenseniz, özel tasarımlı iPhone 13 Pro Max’i 59 bin 700 dolar (yaklaşık 586 bin TL) karşılığında satın alabilirsiniz. Ayrıca her iki modelde de kargonun ücretsiz olduğunu hatırlatalım.

Biraz daha mütevazı tasarım görmek isteyenlere Webtekno Özel Tasarım altın kaplama iPhone 13 mini videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz