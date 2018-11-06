5 Arka Kameralı Nokia 9 PureView'in Büyüleyici Tasarımı

OnLeaks, tasarımı ve donanımı merakla beklenen Nokia 9 PureView'in taslak çizimlerinden yola çıkarak nasıl görüneceğini gösteren bir konsept tasarım videosu oluşturdu.

Nokia’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Nokia 9 PureView, sızıntıları ve taslak çizimleri göz önünde bulunduran OnLeaks tarafından üç boyutlu olarak modellendi ve 91mobiles tarafından bir YouTube videosu olarak paylaşıldı. Alışık olduğumuz Nokia tasarımına sahip olan Nokia 9 PureView, kamera ve ekran tasarımında ise önemli bazı güncellemeler barındırıyor.

Nokia 9 PureView’in tartışmasız bir şekilde en dikkat çeken özelliği 5’li arka kamera kurulumu olacak. Cihazın cam arka panelinde toplam 7 modül bulunuyor. Bunlardan 5’i, farklı işlevlere sahip kameraları barındırırken, kalan ikisi lazer otomatik odaklama ve LED flaş için ayrılmış durumda. Altıgen şeklinde tasarlanmış bu özel dizilim, akıllı telefon dünyasında kesinlikle en farklı kamera donanımı olacaktır.

Cihazın önüne baktığımızda ise Nokia’nın çentikli bir tasarımı tercih ettiğini görüyoruz. Bu durum, kullanıcılara daha fazla özgür ekran alanı bıraktığından faydalı bir seçim gibi görünse de çentik karşıtı Nokia hayranlarını bir miktar üzebilir. Cihazdaki bir diğer ‘eksi’ nokta ise kulaklık girişinin kaldırılmış olması. Eski kulaklıklarını kullanmak isteyenler şimdiden bir dönüştürücü edinseler iyi olacak.