500 Bin RTX 30 Serisi Ekran Kartı Çalındı İddiası

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı RTX 30 serisinin stokları oldukça sorunlu. 30 serisi bir ekran kartı almak isteyen birçok kişi stoklarda kalmadığı için satın alamadı. Üstelik tüm stok sorunlarına ek olarak bir de 500 bin RTX 30 serisi ekran kartının çalındığı iddia edildi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılına teknoloji dünyasında ise yeni nesil konsollar ve NVIDIA'nın yepyeni amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 30 serisi damga vurdu. Ancak bu ürünlerin teknoloji dünyasına damga vurmasının tek sebebi çıkmış olmaları olmadı.

Hem Microsoft'un ve Sony'nin yeni nesil konsolları hem de NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartları yok sattı. Ürünler, çıkar çıkmaz tükendi ve bir şekilde düzinelerce alanlar karaborsada fahiş fiyatlardan satışa koydu. Hatta hem PlayStation 5 hem de GeForce RTX 30 serisi hırsızlıklara konu oldu.

500 bin RTX 30 serisi çalındı iddiası

Sizlere daha önce aktardığımız haberlerimizde Çin'deki MSI fabrikasından 2,5 milyon TL değerinde RTX 3090'ın çalındığından ve ABD'de çetelerin PlayStation 5 tırlarına saldırdığından bahsetmiştik. Bunların üstüne bir hırsızlık iddiası daha atıldı, anca bu seferki çok daha büyüktü.

İspanyolca yayın yapan Geeknetic isimli bir internet sitesi, Güney Koreli bir liman görevlisinin kayıp bir konteynırı bulduğundan bahsetti. İddiaya göre konteynırın içerisinde 500 bin RTX 30 serisi ekran kartı bulunuyordu. Ancak böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmedi. Söz konusu internet sitesi, bir şaka olarak bu içeriği yazdıklarını da gün sonunda haberi güncelleyerek belirtti.

Yani kaybolan ve tekrar bulunan 500 bin adet RTX 30 serisi ekran kartı bulunmuyor. NVIDIA, halen yeni nesil ekran kartlarının tedariki konusunda stok sorunları yaşıyor. RTX 30 serisine sahip olmak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekecek.