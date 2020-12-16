NVIDIA Türkiye, Twitter üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında NVIDIA Türkiye, bir oyunsevere Cyberpunk 2077, 9 oyunsevere de Steam'de kullanabilecekleri 100 TL'lik kod verecek. Kısa süreli kampanyanın kazananı, 18 Aralık Cuma günü açıklanacak.

NVIDIA Türkiye, Twitter üzerinden pek çok oyunseveri heyecanlandıracak bir kampanya duyurdu. Yapılan açıklamalara göre bu kampanya kapsamında bir oyunsever, son günlerin en çok konuşulan oyunu Cyberpunk 2077'ye sahip olma imkanı yakalayacak. 9 oyunsevere ise 100'er TL'lik Steam Cüzdan kodu hediye edilecek.

NVIDIA Türkiye'nin kampanyası, platformdaki diğer çekilişlerle oldukça benzer bir işleyişe sahip. Buna göre çekilişe katılmak için; paylaşılan postu beğenmeniz, retweet etmeniz ve "#RTXOn" etiketini de kullanarak yanıtlamanız gerekiyor. Söz konusu çekilişin kazananları, 18 Aralık Cuma günü saat 20:00'de yine NVIDIA Türkiye'nin resmi Twitter hesabından açıklanacak.

NVIDIA Türkiye'nin söz konusu çekiliş ile ilgili paylaşımı

NVIDIA Türkiye'nin, 1 kişiye Cyberpunk 2077, 9 kişiye de 100'er TL'lik Steam Cüzdan kodu hediye edeceği çekilişe burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabilir ve şartları yerine getirerek katılabilirsiniz.

Bu arada, CD PROJEKT RED tarafından geçtiğimiz hafta itibarıyla piyasaya sürülen Cyberpunk 2077'nin oyunseverleri tam anlamıyla 2'ye böldüğünü söyleyebiliriz. Bazı oyuncular, oyunun yıllardır geliştiriliyor olmasına rağmen sayısız bugla dolu olduğunu söylerken, bazı oyuncularsa buglara rağmen oyunun benzersiz bir deneyim sunduğunu savunuyorlar.