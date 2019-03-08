Bundan onlarca yıl önce on binlerce insanın hayatı bir daha asla değişmeyecek şekilde etkilendi. Gözünü para hırsı bürümüş ve kendilerine 'doktor' adını veren bu canavarlar ise tarihe karanlık bir sayfa açıp başına da iki kelime karaladı: Talidomit faciası.

Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde birçok hastalığın önüne geçilmiş durumda ancak bu gelişmeleri elde edene kadar bilim insanları birçok hata yapıp bu hataların üstesinden geldi. İnsanlara en iyi yaşam koşullarını sunmak için her anını bizlere adayan bilim insanları sonucunda bugün en küçük baş ağrısından en büyük hastalıklara deva niteliğinde ilaçlara sahibiz.

Birincil amacı insanların daha huzurlu ve sağlıklı yaşamasına imkan sağlamak olan ilaç endüstrisi, kümülatif bir şekilde gelişerek bugünkü halini aldı. Tabii ki bu halini alana kadar belirli aksaklıklar ve engellerle de karşılaştı ancak bunlardan hiçbiri Talidomit faciası kadar utanç verici olmadı.

Bundan ortalama 60 yıl önce dünyaya bir bebek getirmek isteyen annelerin sorunlarına çözüm olduğunu iddia eden ilaç, mide bulantısı ve kusma gibi sorunları anında çözer. Başlangıçta ilaç mucize gibi görülür ancak hiçbir şey göründüğü kadar masum değildir. Çocuk sahibi olmak isteyen annelerin acıları 9 ay için dinse de etkin maddesi Talidomit olan ve Contergan adı verilen ilaç sonucunda bu acı bir ömür boyu devam edecektir.

On binlerce bebeğin sakat doğmasına hatta ölmesine sebep olan ilaç hakkında insanı şok eden bilgiler almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.