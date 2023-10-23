Garip bir dolandırıcılık vakasına verilen ceza dudak uçuklattı. İnsanlardan 650 TL toplayan, vicdan azabı nedeniyle kendini ihbar eden bir vatandaş, 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'de hemen her gün bir dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Dolandırıcılar, çoğu zaman devasa vurgunlar yapıp, en sonunda da yakayı ele veriyorlar. Bu kez sizlere, yine bir dolandırıcılık olayından bahsedeceğiz. Aslında yaşananlara "dolandırıcılık" demek çok da doğru değil. Zira insanlardan sadece 650 TL toplayabilen vatandaş, pişman olunca eşine az rastlanır bir olayla karşı karşıya kaldı.

İsmail Saymaz'ın Sözcü'de yayımladığı habere göre İbrahim Kara isimli bir vatandaş, 2017 yılında Facebook'ta bir grup kurdu. "Aktif Kredi" isimli bu grupta, bankadan kredi çekemeyen vatandaşlara kredi çıkarttırılacağı söyleniyordu. Ancak grubun kuruluş amacı bu değildi. Kara, bu gruba gelip yardım isteyen vatandaşlardan 30 ila 100 TL arasında işlem ücreti toplayacaktı.

650 TL toplayan İbrahim Kara, kendisini ihbar etti

Facebook'taki gruba gelenlerden toplamda 650 TL toplayan İbrahim Kara, vicdan azabı çekmeyi başladı. En nihayetinde de kendisini ihbar eden Kara, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı. İnsanların zararını karşılamak isteyen Kara'nın davasında, 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Saymaz'a göre bunlardan sadece 4'ü şikâyetçi olmuştu. Bu arada; davanın taraflarından bazılarının yalan ifade verdikleri, gönderdikleri paradan çok daha fazlasını istedikleri ortaya çıktı.

46 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı

İbrahim Kara, kendisine para gönderen insanlara bir daha ulaşamadı. İddiaya göre mahkemeden de zararı tazmin etmesini sağlayabilecek bilgileri alamadı. Hâl böyle olunca pişmanlık yasasından da faydalanamayan Kara, her dolandırıcılık girişimi için 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Kara'nın toplam cezası, 46 yıl 8 ay olarak açıklandı. Yine iddiaya göre tebligata da ulaşamayan vatandaş, karara itiraz da edemedi ve 26 Eylül 2023 tarihinde yakalanarak, cezaevine gönderildi...