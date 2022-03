İyi bir oyuncu bilir, bilgisayar donanımları kadar mouse pad gibi bilgisayar aksesuarları da oyun performansı için son derece önemlidir. 90x40 cm mouse pad bazı kullanıcılar için yeterince kullanışlı değildir ama 70x30 cm bir mousepad her zaman işinizi görecektir. Her bütçeye uygun 70x30 mouse pad modellerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Bilgisayar oyunu dünyasına yeni girmiş amatör bir oyunsevere bile sorsanız bilgisayar donanımlarının ne kadar önemli olduğunu söyleyecektir. Ancak gerçekten usta bir oyuncuya sorarsanız mouse pad gibi bilgisayar aksesuarlarının da en az donanımlar kadar oyun performansı üzerinden etkili olduğunu duyarsınız. 70x30 cm boyutlarında mouse pad modelleri, bu ihtiyacınızı karşılayacak.

Elbette piyasadaki modelleri incelediğiniz zaman pek çok farklı mouse pad boyutu ile karşılaşmanız mümkün ancak her masa büyük modeller için uygun değildir ve aynı şekilde daha küçük modeller de pek kullanışlı değil. Neyse ki her bütçeye uygun pek çok farklı 70x30 mouse pad modeli var. İlk kez böyle bir ürün alacaksanız tavsiye listemizdeki modeller en azından ürün hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Her bütçeye uygun 70x30 mouse pad modelleri:

Minesk RGB Gaming Işıklı Oyuncu Mouse Pad

Silverpad Gaming Oyuncu Mouse Pad

Digipod RGB Oyuncu Mouse Pad

Azemax Corsair Oyuncu Mouse Pad

Dünya Haritalı Oyuncu Mouse Pad

Tiger Oyuncu Mouse Pad

Overwatch Mouse Pad

CS GO Gaming Mouse Pad

GoLite Gaming Mouse Pad

Işıl ışıl her yer: Minesk RGB Gaming Işıklı Oyuncu Mouse Pad

Sade bir şıklık yerine masasını ışıl ışıl hale getirmek isteyenler için Minesk RGB Gaming Işıklı Oyuncu Mouse Pad tam aradıkları ürün. USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak tek bir buton üzerinden 14 farklı renk seçeneğinden o an havanıza en uygun olanı seçebilirsiniz. Süper ince fiber örgüsü sayesinde en hassas mouse hareketlerini bile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Suya dayanıklı yapı: Silverpad Gaming Oyuncu Mouse Pad

Silverpad Gaming Oyuncu Mouse Pad modeli, artık masamda RGB ışıklı olmayan tek bir aksesuar kalmasın diyenler için ideal bir ürün. USB kablosu ile bilgisayarınıza bağladıktan sonra farklı renk seçeneklerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz. Kauçuk tabanı sayesinde kayma sorununu ortadan kaldıran ürün, suya dayanıklı olduğu için ufak kazalardan sonra kolayca yıkanabilir. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıra dışı desenler: Digipod RGB Oyuncu Mouse Pad

Digipod RGB Oyuncu Mouse Pad de RGB ışıklandırma özelliğine sahip modellerden bir tanesi. USB kablosu ile bilgisayarınıza bağladıktan sonra RGB ışıkların keyfini sürebilirsiniz. Kendinden desenli olduğu için dilerseniz ışıklarla bu desenleri destekleyerek çok daha farklı bir atmosfer yaratabilir ya da dilerseniz yalnızca kendi desenlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güçlü ve sade: Azemax Corsair Oyuncu Mouse Pad

Işık mışık olmasın, bana şöyle havalı ve sağlam bir şeyler lazım diyenler için Azemax Corsair Oyuncu Mouse Pad tam da aradıkları ürün. Kaydırmaz tabanı sayesinde oyunun en heyecanlı anlarında bile sorun yaşamazsınız. Özel yapısı sayesinde mouse kelimenin tam anlamıyla yağ gibi kayar. Üstelik rulo yapıp dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Minimum sürtünme: Dünya Haritalı Oyuncu Mouse Pad

İyi bir bilgisayar ve keyifli oyunla zaten dünya önünüze serilir ama bir de Dünya Haritalı Oyuncu Mouse Pad kullanırsanız dünya kelimenin tam anlamıyla parmaklarınızın ucunda olacaktır. Üst düzey dokuması sayesinde yüzey yapısı minimum sürtünme katsayısına sahiptir. Tabanı ise kolay kolay hareket etmesine izin vermeyen kaydırmaz yapıda. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem havalı hem kullanışlı: Tiger Oyuncu Mouse Pad

En havalı aksesuarın hangisi dedikleri zaman gururla gösterebileceğiniz bir model olan Tiger Oyuncu Mouse Pad, hem ısıya hem de suya dayanıklı özel bir malzemeden üretildi. Kauçuk tabanı sayesinde en ufak bir hareket hissetmezsiniz ve ultra kaygan yüzeyi sayesinde piksel hassasiyetinde hareketler yaparsınız. Üstelik rulo yapıp dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hayranlar için üretildi: Overwatch Mouse Pad

Overwatch hayranlarını böyle alalım çünkü Overwatch Mouse Pad tam da en sıkı fanlar için üretildi. Overwatch desenini modelin her noktasında görebiliyorsunuz. Elbette ürünün tek özelliği deseni değil; kauçuk tabanı ile asla kaymıyor, sıkı örgüsü sayesinde hassas mouse hareketlerine izin veriyor ve rulo yaparak dilediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendinizi tamamen kaptırın: CS GO Gaming Mouse Pad

CS GO oynuyorum ama hep bir şey eksik gibi hissediyorum diyorsanız aradığınız ürün CS GO Gaming Mouse Pad olabilir. Göz alıcı CS GO deseni ile dikkat çeken model, yüksek kalite malzemeden üretildi. Dikişli kenarı ile oldukça uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Kaymaz tabanı ve kaygan yüzeyi sayesinde oyun keyfiniz bir an olsun azalmıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sade bir şıklık arayanlara: GoLite Gaming Mouse Pad

Ne o öyle ışıklar desenler, yok mu söyle sade bir şeyler diyenler için buyrun GoLite Gaming Mouse Pad. Siyah ve sade bir tasarıma sahip olan model, çizgili taban yapısı sayesinde en ufak bir kayma riskini bile ortadan kaldırıyor. Özel yüzey yapısı ile en hassas mouse hareketlerini bile başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik tamamen su geçirmez. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun keyfinizi ve performansınızı ikiye katlayacak her bütçeye uygun 70x30 mouse pad modellerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.