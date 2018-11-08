Xiaomi Mi Notebook Air Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikler

Xiaomi Mi Notebook Air'in yeni versiyonu tanıtıldı. 8. Nesil i3 işlemciye sahip olan cihazın 13.3 inç ve 15.6 inçlik iki ayrı seçeneği bulunuyor.

Çin'in son yıllarda büyük atılım gerçekleştiren teknoloji devi Xiaomi, yeni dizüstü bilgisayarı Mi Notebook Air'i duyurdu. 8. nesil Core i3 işlemciye sahip cihazın RAM'i 8 GB'a kadar çıkabiliyor. Hızlı şarj desteği ve USB-C girişi de aletin dikkat çeken özelliklerinden. 128 GB Sata SSD ile gelen Mi Notebook Air'in hafızası harici harddisklerle arttırılabiliyor.

Yaklaşık fiyatı 3125 tl olan (KDV'siz) 8 GB versiyonun yanında daha makul fiyatlı 4 GB RAM'li versiyonu da bulunuyor. İlk model şu anda satışta olsa da diğer model henüz ön sipariş aşamasında. Bu modelin satışa 11 Kasım Yalnızlar Günü'nde çıkması bekleniyor.

13.3 inçlik modelin 170 derecelik görüş açısına sahip ekranı full HD özelliğe sahip. i3-8130U çift çekirdekli işlemciye sahip olan cihaz, UHD graphics 620 ve 8 GB DDR4 RAM ile desteklenmiş.

Bu modelde 2x2 çift anten, çift bant Wi-Fi 802.11ac bağlantı, bluetooth ve parmak izi sensörü bulunuyor. Cihazın üzerinde bir adet USB-c, iki adet USB 3.0 portu, 1 HDMI portu ve 3,5 mm kulaklık girişi var. 1.3 kiloluk Mi Notebook Air 309.6x210.9x14.8mm ölçülerine sahip. Arkadan ışıklandırmalı klavye ve cam touchpad de standart donanım arasında yer alıyor. 40 W'lık bataryaya sahip cihazın kamerası ise 1 megapiksellik, 720p özellikte bir kamera.

15.6 inçlik model ise daha büyük olmasının avantajlarından faydalanıyor. 15.6 inçlik ekran da Full HD destekliyor ve 4 GB RAM ile 128 GB SSD'ye sahip. Çift işlemci fanı ve 2+2 boru çıkış sayesinde ısınma sorunu yaşanmasının önüne geçilmiş. 13.3 inçlik versiyondaki girişlere ek olarak bu versiyonda 1x Gigabit Ethernet girişi ve 3ü 1 arada kart okuyucu var. Şu anda ön siparişte olan bu ürün 11 Kasım'da satışa sürülecek.