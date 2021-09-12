Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ünün Beta Sürümü Yayınlandı

Tesla'nın tam otonom sürüş özelliği uzun zamandır beklenirken şirket, söz konusu özelliğin deneyimlenebileceği Beta sürümünü yayınladı. Beta sürümündeki kullanıcıların paylaştığı videolara baktığımızda, daha stabil ve akıcı bir sürüş deneyiminin olduğunu görüyoruz.

CEO’su Elon Musk ile tanıdığımız ve elektrikli otomobil sektörünün güncel lideri sayabileceğimiz Tesla, son zamanlarda daha çok Model S Plaid ile karşımıza çıkıyor. Porsche Taycan Turbo’yu Nurburgring Pistinde geride bırakan söz konusu araç, hala dünyanın en hızlılarıyla karşı karşıya getiriliyor.

Elbette Tesla’yı son derece performanslı elektrikli araçlarıyla tanıyor olsak da temelde sunduğu şeyin ‘rahat sürüş deneyimi’ olduğunu unutmamak gerek. Bu bağlamda sürüş sırasındaki konforu artırmak adına Tesla, uzun zamandır tam otonom sürüş özelliği üzerine yoğunlaşıyor. Şirket, söz konusu özelliğin beta sürümünü yayınladı. Nasıl geliştirmelerin ve iyileştirmelerin yapıldığına gelin birlikte bakalım.

San Francisco’nun dünyaca ünlü kıvrımlı sokağını sorunsuz geçti:

Söz konusu beta sürümünü test eden kullanıcılar; döner kavşaklarda, yol birleşimlerinde ve dönüşlerde araçların daha akıcı dönüşler yaptığını söylüyor. Görüntü kısmında da iyileşerek daha az fakat daha tutarlı istatistikler sunan araçların -devrimsel yenilikler olmasa da- sahip olduğu geliştirmelerle kullanıcıları genel olarak memnun ettiğini söyleyebiliriz.

Aracını yeni haliyle test etmeye karar veren bir kullanıcı, otonom olmayan sürüşlerde bile insanları zorlayabilen San Francisco’nun ünlü Lombard Sokağı’na götürdü. Araç başta hedefine oradan gitmemek istese de en sonunda sokağa girdi ve dönüşleri yapmaya başladı. Sonuç olarak herhangi bir yere çarpmadan ve sürtmeden sokağın sonuna gelen araç, söz konusu dönüşlerde oldukça akıcı ilerledi.

Otoyol sürüşü alanındaki gelişmelerin tam otonom sürüş beta’sıyla ilgili olmadığını belirten Musk, beta sürümündeki otoyol sürüşünün, önceki sürüme göre geride kaldığını, bu sebeple otoyol performansı konusunda değişikliğe gidilmediğini söyledi. Bu bağlamda tam otonom sürüşe uydurulmuş bir otoyol deneyimini bir sonraki güncellemede görebiliriz.