Zaman zaman A101'de ucuz fiyata satılan akıllı telefonlara bir yenisi daha ekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, geçtiğimiz hafta içerisinde uygun fiyata (1299 TL) Honor 9 Lite akıllı telefonunu 20 Aralık tarihine kadar geçerli ve 8.500 adet stokla sınırlı şekilde satışa çıkarmıştı. A101 daha henüz bir akıllı telefonu satışa çıkarmışken, 20 Aralık tarihinden itibaren ise Samsung Galaxy J4 Core'u uygun fiyata müşterilerine sunmayı planlıyor.

A101'in 20 Aralık Perşembe tarihinden itibaren 1.099 TL'ye satışa çıkaracağı Android Go işletim sistemli Samsung Galaxy J4 Core akıllı telefonu, sahip olduğu teknik özellikleriyle, günlük işlerinizin altından kalkabilme özelliği taşıyor. Cihazın ekran çözünürlüğünün düşük olması ve normale göre daha az enerji tüketen bir işlemciye sahip olması, 3.300mAh'lik bataryayla J4 Core'un iki günü rahatça çıkarabileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy J4 Core'un siyah, altın ve mavi olmak üzere 3 renk seçeneğiyle satılması kullanıcıların daha da çok dikkatini çekeceğe benziyor. A101 marketlerinden Galaxy J4 Core cihazını satın aldığınızda cihazınız, 2 yıl boyunca Samsung Türkiye garantisi altında olacak.

A101, 20 Aralık Perşembe günü, oyuncuları da ilgilendirecek ürünleri satışa çıkaracak. Eğer ki ışıklara sahip ve aynı zamanda ucuz fiyatlı oyuncu ekipmanları arıyorsanız, A101'in bu kampanyasını kaçırmayın deriz. Oyuncu kulaklığı, oyuncu klavyesi ev oyuncu mouseu üçlüsünü, piyasada bulunan fiyatları yüzlerce Türk Lirası'nı aşan ürünler yerine, sadece 94 TL'ye edinebilirsiniz.