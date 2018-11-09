Samsung, Galaxy J4 Core adlı Android Go'ya sahip ikinci cihazını duyurdu.

Google, düşük teknik özelliklere sahip cihazlara yönelik olarak Android 8.1 Oreo'nun cihazı yormayacak şekilde basite indirgenmiş bir versiyonu olan Android Go'yu bir yıl kadar süre önce yayınlamıştı. Bunun üzerine Samsung, Ağustos ayında Android 8.1 Oreo'nun Go versiyonuna sahip Galaxy J2 Core akıllı telefonunu lanse etmişti. Bunun üzerinden sadece birkaç ay geçmesine rağmen Samsung, Android Go'ya sahip ikinci cihazı Galaxy J4 Core'u duyurmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Samsung Galaxy J4 Core bir bütçe telefonu olarak uygun fiyatla ve Android Go ile piyasaya sürüleceğinden teknik özelliklerini de doğru orantılı olarak düşük beklemek yerinde olur. Galaxy J4 Core'un 6 inçlik ekranı, kardeşi Galaxy J2 Core'un 5 inçlik ekranına göre daha büyük olmasıyla öne çıkıyor ancak ekranın büyük olması teknik özelliklerinin de iyi olması anlamına gelmiyor.

Android Go işletim sistemine sahip olacak Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy J4 Core; 1480x720 çözünürlüğünde HD ve TFT bir ekrana, f/2.2 8MP'lik arka ve f/2.2 5MP'lik ön kameraya, 3.300 mAh kapasiteli bataryaya, 16GB ve microSD ile arttırılabilir dahili hafızaya günümüz akıllı telefonlarına göre oldukça düşük ancak Android Go işletim sistemine göre oldukça yeterli 1GB RAM'e sahip olacakken gücünü 1.4 Ghz'lik 4 çekirdekli Snapdragon 425 işlemcisinden alacak.

Samsung, Galaxy J4 Core'u; siyah, mavi ve altın olmak üzere 3 renk seçeneğiyle piyasaya sürecekken, lansman tarihi, fiyatı veya hangi ülkelerde satışa çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Samsung Galaxy J2 Core'un 100$ liste fiyatıyla satıldığı göz önüne alındığında, Galaxy J4 Core'un da bu fiyatın çok az üstünde bir fiyatla satılacağını göz önünde bulundurabiliriz.