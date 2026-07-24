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Avrupa Birliği, Google'a 1 Milyar Dolar Ceza Kesti: Peki Neden?

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Avrupa Birliği, Google'a toplam 890 milyon euro (1 milyar dolar) ceza kesti. Peki neden?

Avrupa Birliği, Google'a 1 Milyar Dolar Ceza Kesti: Peki Neden?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Avrupa Birliği yürütme organı olan AB Komisyonu, teknoloji devi Google’ın pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle devasa bir yaptırım kararına imza attı. Teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren karara göre şirket, AB’nin Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 890 milyon euro (yaklaşık 1 milyar dolar) para cezasına çarptırıldı.

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Cezanın detaylarına bakıldığında; arama sonuçlarındaki haksız rekabet uygulamaları için 460 milyon euro, Google Play Store’daki katı kurallar ve kısıtlamalar için ise 430 milyon euro ceza kesildiği görülüyor.

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Avrupa Birliği, Google'a 1 Milyar Dolar Ceza Kesti: Peki Neden?
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Rekabeti azaltan yaklaşımlar, geliştiricilere uygulanan engeller gibi nedenlerden ceza aldı

gogl

AB yetkililerinin incelemelerine göre Google, arama motorundaki baskın pozisyonunu kendi alışveriş ve otel teklifleri gibi servislerini rakiplerine kıyasla öne çıkarmak amacıyla kullandı. Yani bir kullanıcı otel veya ürün araması yaptığında, sistem rakiplerin platformlarını geride bırakarak Google'ın kendi araçlarını daha görünür kılıyordu. Bu durum, pazar çeşitliliğine darbe vurduğu gerekçesiyle doğrudan yasa ihlali sayıldı.

Cezanın ikinci büyük ayağını oluşturan Google Play Store tarafında ise geliştiricilere uygulanan engeller öne çıkıyor. Komisyon, Google'ın uygulama geliştiricilerin kullanıcıları daha ucuz alternatif satın alma yollarına yönlendirmesini engellediğini tespit etti. Geliştiricilerin, kendi web sitelerinde veya alternatif uygulama mağazalarında sundukları daha uygun fiyatlı abonelik ya da uygulama içi satın alımları kullanıcılara duyurması engelleniyordu.

Alınan karar doğrultusunda Komisyon, Google’a bu ihlallere derhal son vermesi talimatını iletti. Şirket bundan böyle arama sonuçlarında üçüncü taraf servis adlarına ayrımcılık yapmadan adil davranmak zorunda. Teknik ve sözleşmesel olarak da geliştiricilerin Google Play dışındaki teklifleri ve sözleşmeleri kullanıcılarla özgürce paylaşmasına izin verilmesi şart koşuldu. Teknoloji devine kararlara tam uyum sağlaması için 60 gün süre tanınmış durumda. Belirlenen 60 günlük süre zarfında kararın gerekleri yerine getirilmezse Google, daha ağır mali yaptırımlarla karşılaşabilir. Yasalar gereği firmalara kararlara uymazsa gelrlerinn %5’ine kadar ceza kesilebiliyor. Google’ın yıllık 400 milyar dolar geliri olduğunu düşünürsek çok büyük paralar ödemek zorunda kalabilir.

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