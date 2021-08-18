ABD'nin Afganistan'da Harcadığı Para ile Neler Yapılabilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır süren Afganistan savaşı için harcadığı miktar 2 trilyon doları aşmış durumda. Yüz binlerce kişinin yaşamına mal olan savaşa harcanan miktarı söylemek kolay olsa da bu parayla nelerin yapılabileceğini duyunca şaşıracağınız konusunda iddialıyız.

Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllardır süren Afganistan mücadelesinden elini kolunu çekmesinin ardından bu süreçte yaptığı toplam harcamanın miktarı dikkat çekti. Bilgilere göre günde tamı tamına 300 milyon dolar harcayan devlet, Afganistan uğruna toplamda 2 trilyon dolar harcamış durumda.

Yapılan bu devasa harcamaların ne kazandırdığı tartışma konusu. Bizim şimdiki haberimizde odaklanacağımız konu ise dünyanın en ileri teknoloji şirketlerine ve en iyi okullarının büyük kısmına sahip olan ABD’nin Afganistan uğruna harcadığı miktarla başka neler yapılabileceği.

4 adet Samsung mu verelim 18 adet IBM mi?

Birazdan sayacağımız ve sizin de aşina olduğunuz şirketler, dünyanın en önde gelenleri olarak tanınıyor. Devasa büyüklükteki söz konusu şirketlerin değeri, savaş kapsamında harcanan miktarın yanında oldukça küçük kalıyor. Zira söz konusu miktara teknoloji devi Samsung’dan 4 tane ve köklü teknoloji şirketi IBM’den 18 tane alabiliyorsunuz.

4 tane Samsung:

Listemiz Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile başlıyor. 510,5 milyar dolar pazar değerine sahip olan şirket, ABD’nin harcadığı miktarın ancak dörtte birini kapatabiliyor.

1 tane Google:

Google ve diğer hizmetlerini içinde barındıran Alphabet şirketi, pazarda 1,5 trilyon dolarlık pay sahibi. İkincisini alma şansınız olmasa da elinizde kalacak olan miktarın 500 milyar dolardan fazla olacağını belirtelim.

18 tane IBM:

Pazarda yaklaşık 120 milyarlık dolarlık pay tutan IBM, söz konusu miktarın sadece ve sadece 18’de 1’ine denk geliyor

1 tane Microsoft:

Dünya’nın en zengin isimlerinden Bill Gates’in ortaya koyduğu Microsoft, pazarda 2 trilyon dolarlık yer tutuyor. Bu da elimizdeki miktarla 1 adet Microsoft alabileceğimizi gösteriyor.

2 tane Tencent:

Oyun sektöründe adını sıkça duyduğumuz Tencent’in pazarda tuttuğu pay, yaklaşık 774 milyar dolar. Bu da elimizdeki miktarın 2 adet Tencent almaya rahat rahat yeteceğini gösteriyor.

Mars’a gidecek 1333 insanın tüm masrafları:

Mars’a 4 kişi göndermenin maliyetinin güncel olarak 6 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Kişi başı 1,5 milyar olduğunu düşünürsek elimizdeki miktarın Kızıl Gezegen’e 1333’ten fazla insan göndermeye yeteceğini söyleyebiliriz.

3 tane Tesla:

İnternet aleminin hem sevilen hem de nefret edilen yüzü haline gelmiş olan Elon Musk ile tanıdığımız Tesla, pazarda yaklaşık 685 milyar dolarlık değere sahip. Bu da performanslı ve elektrikli araçlar üreten şirketimizden 3 adet alabileceğimizi gösteriyor.

1 adet Amazon

Yorgun Demokrat Jeff Bezos’ın sıfırdan bugünlere getirdiği Amazon, 1,63 trilyon dolarlık değere sahip. Bu da elimizdeki miktarla dünyaca ünlü e-ticaret platformumuzdan 1 adet alabileceğimizi gösteriyor.

Ve daha niceleri…

Yukarıda verdiğimiz örnekler harcanan miktarın ne kadar büyük olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Sosyal medyada bu miktarın boşuna harcanmadığı ve ülkeye iyi geri dönüşler sağladığı gibi konular tartışılıyor olsa da bu listeyi, sadece harcanan toplam miktarın büyüklüğünü göstermek için hazırladığımızı belirtelim.