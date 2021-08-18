GZT, dün başlayan ve 20 Ağustos'a kadar devam edecek olan Türkiye'nin en prestijli savunma sanayii fuarı IDEF 2021'e katıldı. İşte IDEF 2021 kapsamında sergilenen, göğsünüzü kabartma garantili bazı araçlar...

Türkiye'nin fazlasıyla önemsediği hususların başında gelen savunma sanayii ile ilgili en prestijli etkinlik olan "Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 2021" (IDEF) başladı. 20 Ağustos'a kadar devam edecek fuar kapsamında savunma sanayii üzerine çalışan dev şirketler, geliştirdikleri en yeni projeleri tanıtma imkanı yakalamış durumdalar.

IDEF 2021, yalnızca yeni savunma sanayii ürünlerinin değil, geliştirilmekte olan projelerin de sergilendiği bir etkinlik. Hal böyle olunca da tüm dünyanın gözü kulağının üzerinde olduğu bazı ürünler de bu etkinlik kapsamında sergilenmeye başladı. Biz de sizler için, IDEF 2021'de sergilenen bazı araçları derledik.

İşte IDEF 2021'de sergilenen savunma sanayii ürünleri:

Pusat Hibrit (Tümosan)

IDEF 2021'in yıldızlarından bir tanesi, hiç şüphesiz PUSAT Hibrit'ti. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli hibrit aracı haline getirilen Pusat, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olan bir dizel motordan güç alıyor.

Pusat Hibrit'e güç veren yerli ve milli dizel motor (Tümosan)

Tümosan, Pusat Hibrit'e güç vermesi için tasarladığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel motoruna Alp-1 ismini verdi.

Savaş tankımız TULPAR (Otokar)

2013 yılında tanıtılan ve Türkiye'nin yerli ve milli imklanlarla ürettiği TULPAR isimli savaş tankı TULPAR da IDEF 2021'in dikkat çekenlerindendi.

Mayın ve EYP'lerin baş düşmanı; Kirpi 2 (BMC)

BMC tarafından üretilen Kirpi 2 isimli mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha aracı, arazide ava çıkan Mehmetçik'in en büyük yardımcılarından bir tanesi.

9 kişi taşıyabilen makineli tüfek entegreli VURAN (BMC)

BMC'nin çok amaçlı zırhlı aracı VURAN, 9 kişi taşıyabiliyor. Üst kısmında entegre edilmiş makineli tüfek taşıyabilen araç, ihtiyaç duyulduğu durumlarda daha farklı silahlarla da kullanılabiliyor.

Dosta güven, düşmana korku salan ZAHA (FNSS)

Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan ZAHA, "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı" ibaresinin kısaltılmış hali. Havadan denize atılan araç, denizden karaya kendi imkanlarıyla çıkıyor.

8x8 zırhlı araç ALTUĞ (BMC)

8x8 ALTUĞ, Türkiye'nin karadaki en etkin zırhlı araçlarından bir tanesi. Mayın ve EYP'ye karşı dayanıklı olan zırhlı araç, saldırı noktasını da otomatik olarak tespit edebiliyor.

Seyir füzesi; ATMACA (Roketsan)

Harpoon isimli füzelerin yerini alması için geliştirilen ATMACA, sahip olduğu 250 kilometrelik menzil ile düşman gemileri için adeta püskürtücü konumunda.

Mini füze sistemi METE (Roketsan)

Roketsan tarafından üretilen METE, drone teknolojilerinin savaş sırasında nasıl kullanılabileceğini gösteren en iyi sistemlerden bir tanesi.

Eğitim ve saldırı uçağı Hürjet (TUSAŞ)

TUSAŞ'ın birkaç yıldır en fazla odaklandığı projelerin başında gelen Hürjet, ülkemize eğitim ve operasyonlarda kullanılabilecek bir savaş uçağı vadediyor. Hürjet kullanılabilir olduğunda, F-5 ve T-38 tipi uçakların yerini alacak.

Tüm dünyanın tanıdığı İHA, ANKA (TUSAŞ)

Tüm dünyanın tanıdığı, kullanıldığında hiçbir düşmana geçit vermeyen İHA'mız ANKA da IDEF 2021'de sergilenen araçlar arasında yer alıyor.

İlk milli helikopter motoru (TEI)

TEI, bir süredir yerli ve milli motorlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte ilk milli helikopter motoru da bu ürünlerden bir tanesi. Bu motor tamamlandığında, Türkiye'nin ilk helikopteri Gökbey'e can verecek.

Ve Gökbey (TUSAŞ)

2018 yılında ilk kez havalanan Gökbey, sivil ve askeri amaçlı kullanılabilecek.

İlk turbodizel havacılık motoru (TEI)

TEI'nin üzerinde çalıştığı bu motor, daha çok eğitim amacıyla tasarlanan uçaklarda kullanılacak.

Gözbebeğimiz, ATAK (TUSAŞ)

TSK'nın en kritik görevlerde korkusuzca kullandığı da ATAK isimli helikopter de IDEF 2021'in yıldızlarındandı.

İnsansız Kara Aracı ASLAN (ASELSAN)

ASELSAN tarafından geliştirilen ASLAN, zorlu koşullarda kullanılabilmesine ek olarak otomatik silahlarla da donatılabiliyor.

Yük taşıma drone'u ALBATROS 75 (DASAL)

ASELSAN tarafından kurulan DASAL isimli şirketin ürettiği ALBATROS 75, 70 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir drone.