Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni makam araçlarından biri olarak adından söz ettiren Mercedes S600 Guard, araba teknolojisinin günümüzde geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanının yeni makam aracı Mercedes S600 Guard fiyatı, özellikleri ve öne çıkan diğer detaylarına yakından bakalım.

Geçtiğimiz hafta ulusal basında yer alan haberlere höre Cumhurbaşkanlığı makam aracına filosuna yeni katılan Mercedes S600 Guard, otomoyiv teknolojisinin günümüzde geldiği noktayı açıkça gözler önüne seriyor. Devlet başkanlarının özel zırhlı araçlar kullanmasına alışkınız, ancak Mercedes S600 Guard için yalnızca zırhlı araç demek ayıp olur.

Dışarıdan sıradan gözükebilir, ancak bu araç hem çok güçlü hem de çok zeki. Aklınıza gelen gelmeyen tüm olumsuz senaryolar için özel geliştirilmiş koruma sistemlerine ve bu sistemleri çalıştıracak otonom zekaya sahip. Mercedes S600 Guard'ın fiyatına ve öne çıkan özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

Mercedes S600 Guard öne çıkan özellikleri:

Yüksek motor gücü.

Patlasa bile yoluna devam eden lastikler.

Gaz saldırılarına karşı temiz hava sistemi.

Bugüne kadar yapılmış en kalın araba camları.

Güçlendirilmiş taban kaplama.

360 derece tam vücut koruması.

Saldırı anında otomatik kapanan delikler.

Gelişmiş teknik sistem.

Mercedes S600 Guard dudak uçuklatan fiyatı.

Yüksek motor gücü:

Bilenler bilir; zaten Mercedes, S serisinin her yeni modelinde kendini bir adım daha ileri taşıyacak bir motor sistemi geliştiriyor. S serisinin son modeli Mercedes S600 Guard, 6.0 litrelik 523bhp V12 ikiz turbo motora sahip. Motorun ürettiği tork gücü ise 612lb ft. Böyle güçlü özelliklere sahip bir aracı zaten daha düşük bir motor gücünün taşıması imkansız görünüyor.

Patlasa bile yoluna devam eden lastikler:

Zırhlı araçların hassas noktası olan lastikler, Mercedes S600 Guard modelinde gözardı edilmemiş özel bir geliştirme sürecinden geçmiş. Michelin marka olan lastikler, bildiğimiz her lastikten çok daha kalın olmakla kalmıyor aynı zamanda çelik halkalara da sahipler. Proceed On Function run-flat teknolojisi sayesinde lastikler parçalansa bile araç yoluna devam edebiliyor. Zaten bilinen hiçbir mermi kolay kolay bu lastiklere zarar vermiyor.

Gaz saldırılarına karşı temiz hava sistemi:

Elbette Mercedes S600 Guard araçlar günlük kullanım için değil, önemli kişilerin kullanması için tasarlanıyor ve bu nedenle olası tüm saldırı ihtimalleri göz önünde bulunduruluyor. Herhangi bir zehirli gaz saldırısı sırasında araç tamamen kapanıyor ama yine de içeri gaz girme ihtimaline karşı bagaj bölümünde araç içine temiz hava pompalayacak özel bir tank bulunuyor. Güvenlik görevlileri için gerekli olabilecek silahların saklanacağı bir silah kasası da aracın sahip olduğu donanımlardan bir tanesi.

Bugüne kadar yapılmış en kalın araba camları:

Normal araç camları bile zaten kaza ihtimaline karşı özel bir yapıya, Mercedes S serisi ise çift kat cama sahiptir. Mercedes S600 Guard ise bu çift katlı özel camdan bile birkaç kat daha kalındır. Öyle ki standart camlarda kullanılan mekanizmanın gücü bu camlara yetmediği için her camda özel bir hidrolik sistemi bulunmaktadır. Camlar bilinen hiçbir mermi ile kolay parçalanamıyor ve kapatıldığı zaman içeri herhangi gazın sızmasını önlüyor.

Güçlendirilmiş taban kaplama:

Zırhlı araç tabanları da uzun yıllar gözardı edilmiş ve yeterinde güçlendirilmemiş noktalardı. Mercedes S600 Guard modelinde ise taban koruması için özel bir mesai harcandığını görebilirsiniz. Aracın taban bölümü, vücut korumasından bile daha güçlü bir yapıya sahiptir. Böylece araç, altında bir bomba patlama durumunda bile hafifce sarsılarak sorunsuz bir şekilde yoluna devam edebilir.

360 derece tam vücut koruması:

Elbette böyle bir aracın olmazsa olmaz noktası vücut yani kasa korumasıdır. Mercedes S600 Guard modeli, yapı ile dış kaplama arasına yerleştirilmiş özel bir çelikle güçlendirilmiştir. Öyle ki bir saldırı anında içeri ya da dışarı kıymık bile sıçratmayan bir yapısı vardır. 7.62 mm mermi kullanan M60 makineli tüfeğin seri atışına ya da 51 mm mermilere karşı bile dayanıklıdır.

Aracın tüm yapısı Almanya Federal Ceza Soruşturma Dairesi tarafından denetlenmiştir. Denetleme sonunda araç VR10 sertifikası almış ve ERV 2010 derecesinin üstüne çıkmıştır. Bunun anlamı pencerelerin her türlü mermiye ve aracın da roket güdümlü el bombalarına bile dayanıklı olduğudur. Yani tankın daha şık versiyonu diyebiliriz.

Saldırı anında otomatik kapanan delikler:

Bu aracı kullanan kişi devamlı saldırı altında olmayacak, bu nedenle benzin deposu gibi aracın delikleri denilen noktalarda güçlendirilmiş tam vücut koruması yoktur. Ancak daha iyisi vardır. Araç herhangi bir darbe aldığı anda araçtaki tüm delikleri kapatan özel bir teknoloji ile donatılmıştır. Delikleri kapatan malzeme ile Boeing AH-64 Apache tank taarruz helikopterlerinde kullanılan malzemenin aynı olduğunu söylersek nasıl bir korumadan bahsettiğimizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Gelişmiş teknik sistem:

Aracın On Function run-flat teknolojisi sayesinde lastikleri parçalansa bile yoluna devam ettiğini söylemiştik. Bununla beraber ısıtmalı camlara, yangın söndürme sistemine, karartma perdelerine de sahip. Yedi vitesli otomatik yapısı ile birlikte yarı otonom sürüş özelliği de aracın öne çıkan teknik özelliklerinden. Ayrıca yukarıdaki başlıklarda belirttiğimiz tüm özellikler de aracın otonom yapısı ile gerçekleştiriliyor. Yani araç saldırı altında olduğunu anladığı anda tüm koruma prosedürlerini devreye kendisi sokuyor.

Mercedes S600 Guard dudak uçuklatan fiyatı:

Tıpkı yeni makam aracının satın alımı gibi Mercedes S600 Guard modelinin Türkiye fiyatını da CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımından öğreniyoruz. Aracın satış fiyatı 474.950 Euro. Ortalama döviz kurunu hesaplarsak ve %220 ÖTV ile %18 KDV tutarını da eklersek aracın Türkiye fiyatı 35.879.432 Türk Lirası'na ulaşıyor. Yani neredeyse 36 milyon lira diyebiliriz.

Cumhurbaşkanlığı makam aracı filosunun yeni aracı Mercedes S600 Guard modelinin fiyatından ve öne çıkan gelişmiş özelliklerinden bahsettik. Bu güçlü ve güçlü olduğu kadar da zeki araç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.