ABD'deki Bazı Okullarda Öğrencilerin Kimlik Bilgisi Çalındı

ABD’deki üniversite ve kolejlerdeki VPN kimlik bilgilerinin, Rus siber suçlar platformunda satışa sunulduğu ortaya çıktı. Rapor, FBI tarafından sunuldu.

Siber suçlar her geçen gün artmaya devam ederken, hackerların yeni hedefi bu kez okullar oldu. Son çıkan raporlara göre ABD’de bulunan kolej ve üniversitelerin bazısının VPN kimlik bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin iddia, FBI tarafından ortaya atıldı ve rapor eşliğinde sunuldu. Daha da kötüsü bu verilerin, casusluk yapılmak üzere Rus siber suç forumlarında satışa çıktığı bildirildi.

Öğrencilerin kimlik bilgileri satışa çıktı

FBI tarafından sunulan raporda, bilgilerin satışa sunulduğu kaydedilirken, bunların daha sonradan kötü sonuçlara neden olabileceği vurgulandı. Zira çalınan bilgiler, diğer kötü amaçlı hackerlar’a satıldığında çeşitli amaçlara ulaşmak için kullanılabilir.

Kimlik bilgilerini ele geçiren hackerlar, bu bilgileri birkaç internet sitesi ve bankacılık hizmetlerinde kullanarak mağdur kişilerden faydalanabilir. Geçmişe baktığımızda da aslında benzer olayların pek çok kez yaşandığını gördük. Örneğin 2017’de siber suçluların, üniversitelerdeki giriş sayfalarını klonlayarak kimlik bilgilerini çalmak için farklı bir yöntem kullandığı tespit edilmişti.

Öte yandan bu durum ülkemizde de yaşandı.Türkiye’de bazı üniversite öğrencilerinin kimlik bilgileri, çeşitli yöntemlerle çalınmıştı ve Dark Web gibi platformlarda satışa çıkmıştı. Hackerlar, çalınan bu bilgileri çeşitli yerlerde kullanarak pek çok siber suç işliyor.