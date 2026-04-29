İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem: Şartlar Değiştirildi!

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemelerle birlikte ikinci el araç alım satımıyla ilgili bazı şartlar değiştirildi.

Barış Bulut

İkinci el araç alım satımıyla uğraşanlar için önemli bir değişiklik kapıda değil, artık yürürlükte.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenlemelerle birlikte hem yetki belgesi süreçleri hem de başvuru şartları yeniden şekillendi.

Lise şartı kalktı

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken noktası, ikinci el araç ticareti yapmak isteyenler için aranan eğitim şartının gevşetilmesi oldu. Daha önce bu işi yapmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyordu. Artık ilköğretim mezunu olmak yeterli.

Bu değişiklik, sektöre girmek isteyen ancak eğitim şartına takılan pek çok kişi için yeni bir fırsat anlamına geliyor. Kısacası oto galericilik artık daha erişilebilir bir iş kolu hâline geldi.

Yetki belgelerinde “tadil” zorunluluğu

Düzenleme sadece eğitimle sınırlı değil. Yetki belgeleriyle ilgili de önemli yenilikler var. Artık işletmelerin yetki belgelerinde yer alan bilgilerde bir değişiklik olursa, “tadil” işlemi yapmak zorunlu olacak.

Eğer işletmenin ticaret unvanı ya da adı değişirse, bu durumda mevcut belgeyi güncellemek yetmeyecek. Tamamen yenilenmesi gerekecek. Yani değişiklik küçük de olsa bildirmek şart.

Süreler de netleşti

Yeni kurallarla birlikte başvuru süreleri de net bir çerçeveye oturtuldu:

  • Taşınmaz ve kuyum ticaretinde değişiklik sonrası 10 gün
  • Motorlu kara taşıtı ticaretinde ise 30 gün

Bu süreler içinde başvuru yapılmazsa işletmelerin sorun yaşaması kaçınılmaz olabilir. Başvurular ise “Bilgi Sistemi” üzerinden gerçekleştirilecek ve ilgili il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılacak.

