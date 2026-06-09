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ABD Savunma Bakanlığı; BYD, Alibaba ve Unitree'yi "Çin Askerî Şirketi" İlan Etti: Peki Şimdi Ne Olacak?

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yayımladığı resmî bir raporda üç büyük şirketi Çin Askerî Şirketi ilan etti.

ABD Savunma Bakanlığı; BYD, Alibaba ve Unitree'yi "Çin Askerî Şirketi" İlan Etti: Peki Şimdi Ne Olacak?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çinli teknoloji ve sanayi devlerine karşı hamlelerini sertleştirerek yeni bir liste yayımladı.

Pentagon'un yayımladığı resmî rapora göre aralarında elektrikli otomobil üreticisi BYD, e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba ve robotik dâhisi Unitree’nin de bulunduğu çok sayıda şirket, resmen "Çin Askerî Şirketi" ilan edilerek kara listeye alındı.

İçerikten Görseller

ABD Savunma Bakanlığı; BYD, Alibaba ve Unitree'yi "Çin Askerî Şirketi" İlan Etti: Peki Şimdi Ne Olacak?
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ABD'ye göre "sivil görünümlü askerî şirketler"

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Pentagon’un belirttiğine bu şirketlerin ortak özelliği, Çin’in sivil teknolojileri askerî güçle birleştirme stratejisine hizmet etmeleri. Yapılan incelemelerde bu üç büyük şirket ayrı ayrı bir şekilde ele alınmış durumda.

  • Alibaba: Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ile olan doğrudan bağları nedeniyle Çin savunma sanayisinin gizli dişlilerinden biri olmakla suçlanıyor.
  • BYD: Sadece sokaklarda gördüğümüz elektrikli otomobilleri üretmiyor, şirket aynı zamanda askeri-sivil entegrasyon bölgeleriyle olan yakın ilişkisi nedeniyle mercek altında.
  • Unitree: Geleceğin robot teknolojilerini üreten şirket, Çin hükûmetinden aldığı özel askerî-endüstriyel planlama destekleri ve "Küçük Dev" unvanı yüzünden listenin üst sıralarına tırmandı.

ABD sınırları içerisinde yakın markaj

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Bu karar sadece kâğıt üzerinde bir uyarı değil. Pentagon, listedeki tüm bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı olarak ABD topraklarında ticari faaliyet gösterdiğini, mal ve hizmet ihraç ettiğini net bir şekilde belirtiyor. Listenin genişlemesiyle birlikte teknoloji savaşlarının dozunun iyice artacağı kesin.

Öte yandan ABD pazarında aktif olarak faaliyet gösteremediği tespit edilen bazı Çinli firmalar ise bu sert listeden muaf tutulmuş durumda. Gelecekte bu şirketler özelinde yaptırımlar olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

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