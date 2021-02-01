ABD'de Bir Adam, Tam 6. Kez Büyük İkramiye Kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Bryan Moss adlı bir adam, hayatının tam altıncı büyük ikramiyesini kazandı. Oynadığı bulmaca oyunu 250 bin dolarlık ödülün sahibi olan Moss, parayı kızının eğitimleri için harcayacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanlara "Yok artık" dedirten bir olay gerçekleşti. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Idaho eyaletinde yaşayan Bryan Moss adlı bir adam, geçtiğimiz perşembe günü oynadığı bir bulmaca oyununda 250 bin dolarlık büyük ödülü kazanmayı başardı.

Olayı bu kadar ilginç kılan kısım ise Bryan Moss'un daha önce kazandığı büyük ikramiyeler oldu. Kazandığı bu son ikramiye ile birlikte hayatındaki altıncı loto galibiyetini yaşadığını aktaran Moss, buna rağmen 250 bin dolarlık bu ikramiyenin ilk büyük ödülü olduğunu ve "açık ara en büyüğü olduğunu" söyledi.

'Idaho devlet okullarını desteklediği için oynuyorum'

Spor ve beslenme üzerine hizmet veren bir sağlık mağazasının sahibi olan Moss, eyaletteki şans oyunlarının Idaho devlet okullarını desteklediğini bildiğini ve bu nedenle oynadığını söylüyor. Moss, medyaya yaptığı açıklamada "Idaho devlet okullarını desteklemekten gurur duyuyorum, bu yüzden oynuyorum. Ayrıca bu parayı tamamen kızımın eğitimi için kullanacağım. Çok mutluyuz ifadelerine yer verdi."

Moss'un kazandığı paradan Idaho Lottery'e düşen tutar, eyaletteki devlet okullarına ve devlet tarafından işletilen tesisleri destekleyen bir fona gitti. Eyalet genelindeki şans oyunlarının, tarih boyunca bu iki kuruluşa toplam 961,5 milyon dolar katkıda bulunduğu tahmin ediliyor.

Bunun öncesinde tam 5 kez büyük ikramiyeyi kazanan Bryan Moss'un yüzüne şans 7. kez güler mi bilmiyoruz ancak gerçekten de eşine az rastlanır bir şansı olduğu aşikâr. Peki, siz Moss'un şansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.