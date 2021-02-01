Elon Musk, son günlerin tartışmalı isimlerinden Robinhood CEO'sunu Clubhouse'da köşeye sıkıştırdı ve ayaküstü bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajın ana konusu ise tahmin edebileceğiniz gibi Gamestop hisselerinin satışa kapatılmasıydı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde Tesla CEO’su Elon Musk’ın Clubhouse adlı sesli sohbet odaklı sosyal ağ uygulamasına katıldığını ve önemli açıklamalarda bulunduğunu aktarmıştık. Musk, Clubhouse’daki oturumunda geçtiğimiz hafta yaşanan “Gamestop” hareketinin tartışmalı taraflarından Robinhood’un CEO’su Vlad Tenev ile de bir ayaküstü röportaj gerçekleştirdi.

Clubhouse konusunda Reddit kullanıcılarının yanında olduğu bilinen Elon Musk, ilk olarak Tenev’e “Geçen hafta ne oldu? İnsanlar Gamestop hisselerini neden alamadı?” diye sordu. Tenev, hisse senedi alımlarını durdurduklarını çünkü yoğun dalgalanmaların ABD Ulusal Menkul Kıymet Takas Kurumu’nda (NSCC) 3 milyar dolarlık bir mevduat gereksinimi ortaya çıkardığını belirtti.

"Teorik bir satın alma sınırı her zaman olacak"

Elon Musk’ın ortada üstü kapalı bir şeyler olup olmadığı ile ilgili sorusuna ise ise Tenev, tam olarak böyle bir şey olduğunu söyleyemeyeceğini, NSCC’nin 3 milyar dolarlık talebinin kooperatif olduğunu ifade etti. Robinhood’un büyük serbest yatırımcılarından Citadel’in NSCC’nin kararında etkisi olup olmadığı ile ilgili olarak ise söylentilerden haberdar olduğunu ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Musk, Tenev’e kısıtlamaların ileride de devam edip etmeyeceğini de sordu. Tenev, “Sanırım her zaman bir teorik sınır olacak. Sonsuz sermayemiz yok” diyerek sınırlamalar kaldırılsa dahi benzer bir hareketin ortaya çıkması halinde bir satın alma yasağının yeniden devreye girebileceğini belirtmiş oldu.