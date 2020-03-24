ABD, Ev Yapımı Koronavirüs Testlerinin Satışını Yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration - FDA), bazı sağlık şirketlerinin sattığı ev yapımı tanı kitlerinin satın alınmaması gerektiği konusunda halkı uyardı.

Geçtiğimiz hafta ABD’deki bazı sağlık şirketleri, ‘kendin yap’ projesi kapsamında evde üretilen koronavirüs testleri satmaya başlayacaklarını açıkladı ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), söz konusu testlerin lisanslanmadığını ve kullanımının kesinlikle önerilmediğini söyledi.

Gıda Duyarlılığı’ndan (İntoleransı) Hepatit C’ye kadar her türlü rahatsızlık için ev yapımı test tanı kitleri satan bir şirket olan Everlywell, pazartesi günü müşterilerin kendi mukus örneklerini almalarına ve bir laboratuvara göndermelerine imkan tanıyan bir COVID-19 test kiti sunmayı planladığını açıklamıştı. FDA’nın kararının ardından yeni bir açıklamada bulunan firma, koronavirüs testlerini şimdilik sadece hastanelere ve sağlık kuruluşlarına tedarik edeceklerini bildirdi.

FDA daha önce, ABD’de insanlar üzerinde yapılan tüm klinik laboratuvar testleri için geçerli standart olan Klinik Laboratuvar İyileştirme Değişiklikleri (CLIA) tarafından onaylanan laboratuarları kullananlar da dahil olmak üzere pek çok sağlık şirketinin ticari koronavirüs testleri geliştirmesini kolaylaştırmıştı.

Şimdi Scanwell, Carbon Health ve Nurx gibi tüketici odaklı pek çok sağlık şirketi, ev yapımı COVID-19 testlerinin halka satılmasını durdurmak zorunda kaldılar. New York merkezli Radish Health gibi bazı şirketler ise test satışlarını tamamen durdurmaya karar verdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yönergelerinin izlenmesini ve COVID-19 belirtileri olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirten FDA, mukus yoluyla tanı yapmayı vadeden ev yapımı kitlerin satın alınmaması çağrısında bulunuyor.