Koronavirüsü 10 Dakikada Tespit Eden Yerli Tanı Kiti

Ankara'da bir biyoteknoloji firması, yeni tip koronavirüsü (COVID-19) 10 ila 20 dakika arasında tespit edebilen bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi üç aşamadan oluşan kit, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir talep görüyor.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı, geçtiğimiz yılın sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ilk kez tespit edildiğinden beri dünya çapında 384,429 kişiye bulaştı ve 16,591 insanı öldürdü. Erken tanı, diğer tüm pandemik hastalıklarda olduğu gibi, COVID-19’da da çok büyük bir önem taşıyor. Eşi az rastlanır bir bulaşma gücüne sahip olan yeni tip koronavirüs, Bakır yüzeyde 4 saat, karton yüzeyde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 3 gün boyunca aktif kalabiliyor.

Ankara’da çalışmalarını sürdüren bir biyoteknoloji firması, COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni bir hızlı tanı kiti geliştirdi. Hastanın durumuna göre virüsü 10 ila 20 dakika arasında tespit edebilen kit, üç aşamadan oluşan bir üretim sürecine sahip.

Tanı kitine ilişkin açıklamalarda bulunan genetik mühendisi Senem Şimşek, koronavirüsün dünyada ilk görüldüğü andan itibaren çalışmalara başladıklarını ifade etti. "Aralık ayında bizler bir kit geliştirdik. Hepsini kendi laboratuvarlarımızda geliştirdik. Vakalar daha Türkiye'ye gelmemişti ama bizler hem kendi milletimize hem de dünya sağlığına hizmet etmek üzere zaten gönüllü neferlerdik" diyen Şimşek, haftada 30 bin tanı kiti üretimi yaptıklarını aktardı.

Üretimin tüm aşamalarını kendi laboratuvarlarında bulunan özel cihazlar ile sürdüklerini belirten Şimşek, "Bizler de kendi kitlerimizi oluşturursak hem bir dahaki salgınlar için deneyimizi yapmak ve halkımızla paylaşmak istedik hem de zamanında üretim yapılır ve zamanında testler gerçekleştirilirse dışarıya bağımlılık söz konusu bile olmayacaktır” dedi. Bugüne kadar geliştirdileri kiti Avrupa ile Orta Doğu başta olmak üzere 7 farklı ülkeye gönderdiklerini söyleyen Şimşek, bu sayının önümüzdeki dönemde artabileceğini kaydetti.

Son olarak kitin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi veren Şimşek, virüsün insan vücuduna girdikten sonra ne kadar sürede kendisini çoğalttığını bilmenin bu konuda çok önemli olduğunu aktardı. “Ne kadar çok virüs molekülü varsa o kadar kısa sürede siz özel kitinizle bunu yakalayabilirsiniz” diyen Şimşek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hasta ilk 48 saat içinde virüsle enfekte olur ve olduktan sonra kopya sayısı çok azdır. 10-15 kopya kadar. Bizler bu kiti üretirken bu sayıyı hedefleyerek yola çıktık ancak bugün virüsün ilk giriş yeri boğazdır ve yüzlerce kopyasını girdiği andan itibaren üretebilir. En düşük ilk girdiği zaman yaklaşık 10 partikülde 20-23 dakika içerisinde belli bir değerde görebiliyorsunuz. Fakat virüs seyir değiştirdi yüzlerce kopyasını oluşturuyor. Bunun için de insanlar 5-6 gün içinde artık tüm belirtileri gösterebiliyor. Dolayısıyla milyonlarca virüs sayısı gerekmekte. O yüzden biz 10-12 dakika içerisinde virüsü bu kitimizle tespit edebilmekteyiz"