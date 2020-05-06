ABD’deki Hastalara Potansiyel Koronavirüs Aşısı Uygulandı

ABD’li eczacılık devi Pfizer, bugün yaptığı açıklamada ABD’deki koronavirüs hastaları üzerinde ilk potansiyel aşı tedavisinin uygulandığını açıkladı. Aşı, yaşı 18 ila 55 arasında değişen ilk grup için uygulandı.

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, bugüne kadar açıklanan verilere göre 3 milyon 630 bin kişiye bulaştı ve 254 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün önüne hâlâ geçilemezken virüse karşı koyabilmek için sürdürülen aşı geliştirme çalışmaları da her geçen gün gelişme kaydediyor.

Son olarak Independent’ın haberine göre ABD’li eczacılık devi Pfizer, olası bir koronavirüs aşısı için önemli bir adım attı. Şirket, ABD’de potansiyel bir koronavirüs aşısıyla tedavi için bir grup insana ilk aşıları enjekte etti.

Tedavinin bağışıklık sistemini geliştirmesi hedefleniyor:

‘BNT162’ olarak adlandırılan yeni tedavi, 18 ila 55 yaş arasındaki bireylere uygulandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni tedavi, koronavirüse karşı bir bağışıklık geliştirebilecek genetik materyallere sahip. Pfizer tarafından yapılan çalışma, Almanya’da geçtiğimiz ayın sonunda başlayan çalışmayı takip etmiş oldu.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, konu hakkında bir açıklama da yaptı. Bourla, açıklamasında "Dört aydan daha kısa bir sürede klinik öncesi çalışmalardan insan testlerine geçebilmemiz olağanüstü" dedi. Pfizer tarafından yapılan açıklamada tedavinin 360 bireye uygulanacağı, ardından bunun daha yaşlı hastalarda deneneceği söylendi.

ABD’de koronavirüse karşı aşı geliştirmede insan üstünde yapılan ilk denemeler geçtiğimiz mart ayında başladı. Bugüne kadar National Institutes of Health, Modern ve Johnson & Johnson gibi dev şirketler ve kurumlar çalışmalarda yer aldı. Johnson & Johnson, daha önce yaptığı açıklamada 900 milyon kadar aşının 2021’in ilk aylarında piyasada olacağını söyledi. Tabii bu aşıların tam anlamıyla piyasaya çıkması için resmi onay gerekiyor. ABD’de FDA kurumu bugüne kadar COVID-19 için geliştirilen hiçbir tedaviyi onaylamadı.