Milyonlarca Dolar Hırsızlık Yapan E-Ticaret Çete Çökertildi

ABD'de geçtiğimiz günlerde mağazalardan çalınan 3.8 milyon dolar değerindeki ürün, e-Bay üzerinden satışa çıkartıldı. Satılmak üzere e-ticaret sitesine konulan ürünler sonrası yakayı ele veren çetenin bir üyesi ise oldukça şaşırtıcı bir isim çıktı.

İnternet hayatımıza girdiğinden bu yana tüm dünyamız sanal bir dünyaya doğru evriliyor. Durum böyleyken de maalesef ki yaşadığımız bazı sıkıntılarla da internet dünyasında daha sık karşılaşmaya başladık. Bunların en başında da dolandırıcılık ve siber suçlar gibi konular geliyor.

Kötü amaçlı kişilerin hedefi ise her geçen gün daha fazla büyüyor. Kişilerin yaptıkları bu eylemlerin ise bazı durumlarda oldukça ilginç ve şaşırtıcı sonuçları olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir dolandırıcılık haberi ABD’den gelmişti. Biliyoruz ki bu haberleri duymaya hepimiz bir hayli alıştık. Ancak bu sefer durum biraz daha farklı. Gelin, haberin detaylarına birlikte bakalım.

Tanıdığımız bir isim olan Akasya Yaşaroğlu, ABD'de dolandırıcılıkla yargılanacak

Önceki günlerde, maalesef ki artık duymaya ‘alıştığımız’ dolandırıcılık haberlerine bir yenisi eklendiğinden bahsetmiştik. New York’ta çok sayıda mağazadan yaklaşık 3.8 milyon dolarlık ürün çalındı. Eylemi gerçekleştiren çete, çaldıkları ürünleri e-Bay üzerinden satışa sundu. Buraya kadar her şey normal bir dolandırıcılık hikayesine benziyor olabilir. İşlerin karıştığı nokta ise ‘satış’ kısmı oldu.

Birçoğunuzun görünce hatırlayacağınız, bir dönem ünlü bir Türk televizyon kanalında da sunuculuk yapmış bir isim tam da bu noktada devreye giriyordu: Akasya Yaşaroğlu. Yaklaşık 41 üyesi bulunan çetede Yaşaroğlu, ürünlerin e-Bay üzerinden satış işlemlerinden ve EBT kartlardan sorumluydu. EBT kartlar, aslında çok farklı bir amaca hizmet ediyor olsa da (temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için para yüklenmesi gibi) çete bu kartları ürünlerin satış aşamasında kullanıyordu.

Yaşaroğlu ve çetenin diğer 41 üyesini ele veren de bu EBT kartlar oldu. Gazeteci Rona Doğan, yaptığı açıklamayla Yaşaroğlu’nun kamu yararına verilen bu kartları yasa dışı bir şekilde kullanmış olduğunun tespit edildiğini ve hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatıldığını belirtti.

E-ticaret sitesi üzerinden yapılan bu satış işlemlerinin incelenmesinin ardından Yaşaroğlu’nun 3. derece dolandırıcılıkla suçlandığı aktarıldı. Çetenin diğer üyeleriyle birlikte gözaltına alınan Yaşaroğlu, hüküm giymesi durumunda 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.