Donald Trump, SEC Başkanı olarak Paul Atkins'i atadı. Senato onayı ile göreve başlayacak olan Paul Atkins, kripto para endüstrisinin geleceğine inanan önemli bir isim. Sektör, Gary Gensler'dan kurtulmuş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk görev gününde önemli bir atama yaptı. Başkan Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler yerine Paul Atkins'i getirdi. Hatırlayan okurlarımız vardır; Gary Gensler, kripto para camiasına çok büyük zararlar vermişti. İşte bu atama, kripto para yatırımcıları tarafından büyük bir sevinçle karşılanmış durumda.

Gary Gensler, Joe Biden döneminde kripto para endüstrisi için önemli bir rol oynadı. En büyük kripto para şirketlerine dava üstüne dava açan Gensler, piyasayı manipüle etmekten de geri durmadı. Hatta bir seferinde Gary Gensler'ın kripto para borsalarında önce short (yani düşüş yönlü) işlem açtığı ardından da dava haberlerini servis ettirdiği ortaya çıkmıştı. Kendi çıkarları için milyonlarca yatırımcının kaderi ile oynamıştı.

Gary Gensler'ın yerine atanan Paul Atkins, kripto dostu bir isim gibi görünüyor

*Gary Gensler

Paul Atkins, kripto para camiasının yakından tanıdığı bir isim. Geçmişte kripto para sektörüne yönelik danışmanlıklar veren Atkins, SEC'in geçmiş yıllarda attığı adımları çok sert bir şekilde eleştirmişti. Ayrıca geleneksel finans ile kripto para camiası arasındaki entegrasyonu zorlaştıran düzenlemelere de karşı olan bir isim. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Paul Atkins, endüstri lehine kararlar alabilir gibi görünüyor. Ancak bu kararlar, kripto paraların değer kazanacağı anlamına gelmiyor.

Paul Atkins ataması, henüz resmî olarak yürürlüğe girmedi. Bu atamanın gerçekleşmesi için Senato onayı gerekecek ki bu da biraz zaman alacaktır. Son olarak; bu süreçte SEC'in yönetimini devralacak olan Mark Uyeda'nın da Paul Atkins ile yakın ilişki içerisinde olduğunu söyleyelim.