Kripto para dünyasını kasıp kavuran TRUMP coin'in inişli çıkışlı grafiğinde Trump'ın silüetini andıran bir görüntünün ortaya çıkması dikkat çekti.

Bugün ABD Başkanlığı koltuğuna yeniden oturacak Donald Trump, geçtiğimiz günlerde OFFICAL TRUMP ismi verilen kendi memecoin’ini çıkarmıştı. Bu kripto para birimi, bir gecede birçok kişiyi milyoner edecek kadar yükselerek dünya çapında popüler olmayı başarmıştı.

Ancak her bu tarz coin gibi sonrasında büyük düşüşler de yaşamıştı. İşte bu inişli çıkışlı grafiği, ilginç bir görüntünün de ortaya çıkmasına neden oldu.

Grafikte Trump silüeti oluştu

X üzerinden paylaşım yapan Ali ilhan.evox isimli kullanıcısının gönderisinden de görüldüğü üzere TRUMP coin’in inişli çıkışlı grafiği, yandan bakıldığında Donald Trump’ın suratını hatırlatan bir görüntünün ortaya çıktığını gözler önüne serdi.

Bu görüntü, TRUMP coin’in dün gece yaşadığı düşüşün ardından geldi. Kripto para birimi, sabaha karşı 75 dolar seviyelerinden 32 dolar civarına kadar düşmüştü. Daha sonrasında ise yeniden yükselerek 50 doların üstüne çıkmayı başardı.