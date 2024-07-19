ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'u mahkemeye verdi. Kurum, Game Pass paketlerine yapılan zamlardan ve yeni paketlerden şikâyetçi. Microsoft'un başı yine ağrıyacak gibi görünüyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), teknoloji devi Microsoft'a yönelik bir adım attı. Kurum, firmanın Game Pass ile ilgili yaptığı değişiklikleri çok sert bir şekilde eleştirdi. FTC, özellikle de Game Pass cephesinde yaşanan fiyat artışlarından rahatsız ve bu durumu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Game Pass abonelik fiyatlarına zam yapıldığını aktarmıştık. Ayrıca Microsoft, "Konsol İçin Game Pass" isimli paketini de kaldırdı. Öte yandan; "Game Pass Standart" isimli yeni bir paket geleceği de açıklandı. Ancak bu pakette ciddi bir eksiklik var. Piyasaya sürülen bir oyun ilk günden Game Pass'e gelecekse bu pakette bulunmayacak. Yani Microsoft, oyuncuları "Ultimate" paketine yöneltmeye çalışıyordu.

İşte tüm bunlar, FTC'yi rahatsız etti

Federal Ticaret Komisyonu tarafından mahkemeye yapılan başvuruya göre Xbox Game Pass cephesinde yaşanan tüm gelişmeler, oyuncuların aleyhine oldu. Kurum, Microsoft'un Activision'ı satın alması sonrasında piyasa gücünü kullandığını iddia ediyor.

Game Pass abonelik fiyatları ve yeni paketle ilgili detaylı bilgi için:

ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, FTC'nin yaptığı başvuru ile ilgili herhangi bir karar açıklamadı. Öte yandan; Microsoft'tan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak yakın bir gelecekte, bu sessizlik durumunun bozulacağını düşünüyoruz. Mahkemenin şikâyeti kabul etmesi hâlinde Microsoft'un başı çok ciddi seviyede ağrıyabilir.