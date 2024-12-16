Apple'ın takip cihazı AirTag'ın yeni nesli hakkında bilgiler geldi. Buna göre cihaz, seneye çok daha gelişmiş özelliklerle gelecek.

Apple, 2021 yılında AirTag ismini verdiği yepyeni bir cihaz tanıtmıştı. AirTag, bir takip cihazıydı ve evcil hayvanlarınız, eşyalarınız gibi şeylerin üstüne yerleştirilerek onları takip etmenizi sağlıyordu. 3 yıldan fazla sürenin geçmesinin ardından da şirketin bu ürünü ne zaman yenileyeceği merak ediliyordu.

Şimdi de bu konuda önemli bilgiler geldi. En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, AirTag 2’nin çıkış tarihi ve özellikleriyle ilgili detayları bizlerle buluşturdu.

Takip menzili 3 kat artacak

Gurman’ın konuya yakın kaynaklarından edindiği bilgilere göre ikinci nesil AirTag, 2025, yani önümüzdeki yıl resmen çıkış yapacak. Tam tarih bulunmasa da yılın ortaları gibi gelebileceği belirtilmiş.

Ayrıca eşya takibi konusunda çok daha gelişmiş olacağı da iddia da vurgulanmış. Öyle ki şu anki AirTag’dan 3 kat daha fazla mesafede kullanılabileceği ifade edilmiş. Apple, bu cihazda iPhone 15 ve Apple Watch Ultra 2 ile birlikte gelen ikinci nesil ultra geniş bant çipini kullanacakmış. Bu da takip mesafesindeki ciddi artışın nedeni olacak.

Cihazın şu anki menzilinin 10 ila 30 metre civarında olduğunu ekleyelim. Yeni ultra geniş bant çip ile bunun 30-90 metreye kadar çıktığını görebiliriz.