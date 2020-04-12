ABD Tarihinde İlk Kez Tüm Eyaletlerde ‘Felaket’ İlan Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan edildiğini açıklaması üzerine ülke tarihinde ilk kez 50 farklı eyalette aynı anda felaket ilan edilmiş oldu. Duyuruyu Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, resmi Twitter hesabından yaptı.

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Kısa süre içerisinde dünya üzerindeki tüm ülkelerde tespit edilen virüs vakalarıyla pek çok ülkede hayat durma noktasına geldi. Virüsün en çok etkilediği ülkelerin başındaysa Amerika Birleşik Devletleri geliyor.

Şu anda koronavirüsle enfekte olmuş kişi sayısının en yüksek olduğu ülke konumu olan ABD’de Başkan Donald Trump, ülkenin pek çok eyaletinde felaket ilan etmişti. Son olarak Wyoming eyaletinde de felaket ilan edilmesiyle birlikte ABD tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde felaket ilan edilmiş oldu.

Donald Trump, 50 farklı eyalette aynı anda felaket ilan eden ilk başkan oldu:

ABD Başkanı Donald Trump’ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini resmi Twitter hesabından duyuran Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ülke tarihinde ilk kez bir başkanın 50 eyalette aynı anda felaket ilan ettiğini açıkladı. Judd Deere’nin konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu:

“Donald Trump’ın WY için yaptığı duyuruyla birlikte tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda bir büyük felaket var olduğunu duyuruyor. Başkan, tüm Amerikalıların sağlığını korumak için her valinin ihtiyacına yanıt vermeye devam ediyor.”

ABD, koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı ülke oldu:

Koronavirüs vakalarının 500 bini aştığı ABD’de virüsün merkez üssü New York olarak görülüyor. Bu noktada ülke genelinde doğrulanmış toplam 530.006 vaka bulunurken bu vakaların 180 binden fazlası New York’ta tespit edilmiş durumda.

ABD’de koronavirüse yakalananlardan şu ana kadar iyileşen 32.110 kişi bulunuyor. Hayatını kaybeden kişilerin sayısıysa 20.608. Açıklanan son ölüm vakalarıyla birlikte ABD, İtalya’yı geçerek koronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı ülke konumuna geldi.