ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'ya yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma, şirketin kendi kendine park özelliği nedeniyle yaşanan kazaların ardından geldi.

Ülkemizde de faaliyetlerine devam eden elektrikli otomobil devi Tesla, otonom sürüş özellikleriyle karşımıza çıkıyordu. Ancak bu özellik, neden olduğu kazalar nedeniyle yıllardır düzenleyicilerden baskı görmüş ve endişlere yol açmıştı.

Şimdi ise ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından şirkete yepyeni bir soruşturma başlatıldı. Neden ise kendi kendine park etme ve aracı çağırma özelliği.

Özelliğin birçok kazaya neden olmasının ardından soruşturma geldi

NHTSA, soruşturmayı Tesla’nın “Actual Smart Summon” isimli uzaktan park etme özelliği nedeniyle birçok kazanın bildirilmesinin ardından başlattı. Şu ana kadar 2016-2025 Model S ve X araçları, 2017-2025 arası Model 3’ler ve 2020-2025 arası Model Y’leri içeren 16 olay raporu alındığı ifade edildi.

Kurum, şu anda bu park özelliğine sahip toplamda 2,6 milyon civarında araç üzerinde inceleme yürütüyor. Şu ana kadar öyle ciddi yaralanmalara neden olan bir kaza olmamış ancak yine de NHTSA, yaşanan küçük olaylardan endişe duyup durumun kötüleşmemesi için inceleme altına alma kararına gitmiş.

Bu inceleme aslında pek şaşırtıcı değil. Çünkü Tesla’nın akıllı park ve çağırma özelliği çıktığından beri sosyal medyada kaza videolarıyla karşılaşıyorduk . O videolarda aracın kendi kendine hareket ederken diğer araçlara sürttüğü, trafik işaretlerine çarptığı ve hatta duvarlara bile vurduğu görülmüştü. Ancak bu olayların çok nadir olduğunu da söylemek gerek. Çoğu durumda özellik, mükemmel bir şekilde çalışıyordu.

Tesla’nın otonom park ve aracı çağırma özelliği, direkt olarak mobil uygulamadan kullanılabiliyor. Kullanıcılar, uygulamadan bir tuşa basıp park hâlindeki aracın kendi kendine onlara gelmesini sağlayabiliyor. Aynı zamanda da kendi kendine park da edebiliyor. Araç, yapmak için kameralarından yararlanıyor ve sahibine gidiyor.