TikTok, ABD'de başka bir şirkete satılmaması nedeniyle ülkede yasaklanarak bugün resmen kapandı. Şu anda 170 milyon civarı kullanıcı ülkede platforma erişemiyor. Ancak Trump hükûmetinin başa geçmesiyle bu kapanma çok da uzun sürmeyebilir.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan TikTok, ABD’de yasakla karşı karşıyaydı. ABD’li yetkililer, şirketin Çin hükûmetiyle birlikte çalıştığı gerekçesiyle ülkede ByteDance’ten başka şirkete satılmaması hâlinde yasaklanmasına karar vermiş ve bunun için 19 Ocak’a kadar süre tanınmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi de birkaç gün önce yasağa onay vererek artık hiçbir kaçışın kalmadığını ortaya koymuştu.

O gün geldi. TikTok, ABD’de bir şirkete satılmadı ve yasak kararı yürürlüğe girdi. Platform, bugün itibarıyla ülkede kapandı. Aynı zamanda CapCut ve Marvel Snap gibi uygulamalar da ABD’de erişilemez hâle geldi.

170 milyon kullanıcı şu anda TikTok’a erişemiyor

TikTok’un en büyük pazarlarından biri hiç şüphesiz ABD’ydi. Öyle ki tahminlere göre platformun 170 milyon civarında kullanıcısı ülkede bulunuyor. Ancak bugün itibarıyla bu kullanıcıların hiçbiri uygulamaya erişemiyor.

Şirketin uygulamadan kullanıcılara gönderdiği mesajı yukarıdan görebilirsiniz. Bu mesajda, ABD’nin aldığı yasak kararı nedeniyle şu anda TikTok’un geçici olarak kullanılamadığı ifade edilmiş.

Aslında Biden hükûmeti, TikTok’a neler olacağına dair kararın 20 Ocak Pazartesi günü başa geçecek yeni Trump hükûmetine devredildiğini ifade etmişti. Ancak Yüksek Mahkeme'nin kararı nedeniyle yasak bu hafta sonu yürürlüğe girmek zorunda kaldı ve TikTok da hükûmetten gerekli açıklamalar gelmediği için kapanacağını ifade etti. Öyle de oldu.

Trump’ın başa geçmesiyle kısa süre sonra yeniden açılabilir

TikTok, bugün erişilemez olsa da bu kapanma uzun sürmeyebilir. Öyle ki Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’a tanınan süreyi 90 gün daha uzatabileceğini ve platform ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Zaten platformun kullanıcılara gönderdiği mesajda da Başkan Trump’ın açıklamaları işaret edildi ve TikTok’u yeniden erişme açmak için birlikte çalışmayı bekledikleri görüldü.

Kısacası TikTok’un ABD’de kapalı kaldığı süreç çok da uzun sürmeyebilir. Her şey Trump’ın nasıl hamleler yapacağına bağlı. Direkt birkaç gün içinde açıldığını görebiliriz. Trump, en başta yasağa destek verse de son zamanlarda durumu çözmek istediğini belirtiyordu. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.