2006 Çıkışlı Bu iPhone, 240 Bin TL’ye Alıcı Arıyor

Apple, 2007 yılında iPhone’u piyasaya sürmeden önce 2006’da cihazın prototip sürümlerini sınırlı sayıda kişiye kullandırmıştı. O dönemden kalma ilk test cihazlarından birisi olan bu iPhone hala çalışır vaziyette olup, kutusuyla birlikte e-Bay’de açık arttırmaya sunuldu.

Apple’ın temelini attığı teknolojik tüketim kültürü, kendisine has atika anlayışıyla birlikte değer kazanıyor. Hala çalışır durumda olan eski iPhone modellerinin değeri gün geçtikçe artıyor. Bu modellerden en özeli ise elbette 2007 yılında piyasaya sürülen ilk iPhone, ancak ondan da nadir bulunanlar var.

Apple’ın asıl iPhone’u piyasaya sunmadan önce, tüketicilerin kullanım deneyimlerini değerlendirmek için sınırlı sayıda kişiye dağıttığı ilk iPhone prototipleri çok az bulunuyorlar. Bu cihazlar bulunsalar dahi kullanım dışı kaldıkları için yüksek değerleri olmuyor. Hala çalışır durumda olanlardan birisi, e-Bay üzerinde 321dady isimli bir kullanıcı tarafından açık arttırmaya sunuldu.

Cihazın kutusu ve diğer aksesuarları da son derece iyi korunmuş durumda:

Çarşamba günü 13 bin dolardan başlayan açık arttırma etkinliği, bu haberi size aktarana dek 136 teklif aldı. Bu tekliflerle birlikte fiyat şu an 36 bin 100 dolarda. Açık arttırmanın tamamlanmasına ise daha 7 gün var. Haberi hazırlarken dolar 6.63 TL’den alıcı buluyordu. Bu da yaklaşık 240 bin TL’lik bir fiyata denk geliyor.

Bu iPhone, aynı zamanda Apple’ın masaüstü işletim sistemi olan OS X’i çalıştırıyor. El yapımı olduğu söylenen cihaz, diğer iPhone’lardan farklı olarak özel bir iç donanıma sahip. Bu nedenle seri üretimden önceki son mühendislik aşamasının ürünleri arasında bulunuyor. Büyük ihtimalle dünya üzerinde bir eşini bulmak neredeyse imkansız.

Aslında bu telefon 2015 yılında e-Bay’de 61 bin dolarla listelenmişti. Bu tip cihazlar, genelde Apple’ın açık arttırmayla satılmasını istemediği cihazlardır, ancak koleksiyonerler buna pek de dikkat etmiyorlar. e-Bay Apple’ın talebi üzerine söz konusu ilanı çekebilir. O vakte ya da cihaz satılana dek, antika anlayışının teknoloji sayesinde nasıl değiştini anlamak zor değil.